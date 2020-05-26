В текущем году в инженерные войска спланирована поставка автомобильных кранов военного назначения

ЦАМТО, 25 мая. В этом году в соединения и воинские части инженерных войск ВС РФ спланирована поставка кранов автомобильных военного назначения КС-45719-7М грузоподъемностью 16 т и КС-55729-7М грузоподъемностью 32 т.

Двадцать семь единиц кранов находятся на базах хранения и будут поставлены в инженерные части четырех военных округов в ближайшее время.

Краны предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с опасными и обычными грузами. Конструкция крана состоит из базового шасси – автомобиля повышенной проходимости KAMA3-53501, на котором смонтирована опорная рама с размещенными на ней опорно-поворотным устройством, поворотной рамой, стреловым оборудованием, гидроприводом и кабиной с органами управления.

Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор, а передвигаться он может даже с грузом на крюке основной стрелы. Гидравлическая система позволяет легко и плавно осуществлять управление крановыми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций.

В конструкцию крана внедрена инновационная телескопическая стрела из высокопрочной стали, что позволило достичь высоких грузовысотных характеристик. Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе ограничитель нагрузки крана с цифровой индикацией параметров работы на дисплее, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.