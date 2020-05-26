Снайперы ЗВО получили партию модернизированных снайперских винтовок

Обновленная и модернизированная винтовка СВ-98М-338 (CB-338М1) калибра .338LM с новым вариантом ложа (с отделяемым прикладом).

ЦАМТО, 25 мая. Снайперы подразделений разведки ЗВО в Тамбовской области получили на вооружение современные модификации винтовки СВ-98.

В новом варианте винтовки СВ-98 существенно повышена эргономичность и исключены искажения изображения в прицеле нагретым при стрельбе воздухом. Они оснащены новым телескопическим регулируемым прикладом и спецкреплением для навесного оборудования: оптических и коллиматорных прицелов, лазерных целеуказателей и сошек.

Полученные винтовки (10 комплектов) оснащены улучшенным 12 кратным прицелом 1-П185 с новой сеткой прицела и подсветкой шкал для удобного ведения стрельбы в ночных условиях.

Винтовка обладает высокими характеристиками эффективной стрельбы на дальностях до 1000 м., максимальная дальность полета специальных пуль калибра 7,62 мм – 3800 м, емкость магазина коробчатого типа составляет 10 патронов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.