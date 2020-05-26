ОИС "Адмирал Владимирский" пересекло экватор и движется утвержденным курсом в Атлантике

ЦАМТО, 25 мая. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" пересекло экватор и движется утвержденным курсом и заданной скоростью хода в Атлантике.

Возвращение судна в Кронштадт планируется в первой декаде июня.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на совещании в Адмиралтействе дал указание начальникам органов управления подготовить торжественную встречу ОИС "Адмирал Владимирский", которое с декабря 2019 года находится в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф.Крузенштерна.

"Особенно важно, что уникальный поход ОИС "Адмирал Владимирский" совершен в год 75-летия Великой Победы. Сейчас идет завершающий 6-й этап кругосветной экспедиции", – подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Как отметил Н.Евменов на рабочем совещании по видеоконференцсвязи с Центром Русского географического общества при Главном командовании ВМФ, "в ходе предыдущих пяти этапов экспедиции запланированный объем исследовательских работ выполнен. В ходе шестого этапа океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" обогнет Африку и прибудет в Кронштадт в первой декаде июня".

"30 апреля ОИС "Адмирал Владимирский" пополнило запасы на рейде Сейшельских островов и продолжило экспедицию по утвержденному плану. В ходе 6-го этапа участники экспедиции продолжают океанографические и гидрографические исследования по маршруту движения и, в частности, маршрутный промер глубин" – сказал главком ВМФ в ходе рабочего совещания по видеоконференцсвязи в Адмиралтействе.

Адмирал Николай Евменов приказал "уже сейчас начать предварительный анализ результатов антарктических исследований, который проводили участники экспедиции на борту ОИС "Адмирал Владимирский", а по прибытию судна в Кронштадт, детально проанализировать итоги кругосветной экспедиции", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.