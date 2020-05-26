В Китае интересуются, зачем в Сибири размещают гиперзвуковые ракеты

Россия решила разместить в Сибири гиперзвуковые ракеты. На это решение, естественно, обратили внимание в КНР. Таким размещением заинтересовались в Китае.

На страницах китайского издания «Феникс» военные эксперты Чэн Ханьпин и Юань Чжоу рассматривают возможные причины размещения гиперзвукового оружия "вблизи территории КНР". Сама формулировка "вблизи территории Китая" при этом выглядит странной.

Причиной дискуссии стала обнародованная российскими военными информация о том, что военные летчики подразделений, дислоцированных в Сибири, со следующего года начнут осваивать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми оснастят боевые самолеты.

Китайские эксперты считают, что гиперзвуковое оружие появится в Сибири для того, чтобы контролировать и обеспечивать безопасность Арктики, Средней Азии и Дальнего Востока. Все эти регионы окажутся в пределах досягаемости ракет.

Они полагают, что у России есть причины внимательно отслеживать именно эти направления.

Контролировать ситуацию в Центральной Азии Российской Федерации следует из-за возможного обострения ситуации в регионе после вывода американских войск из Афганистана. Такое изменение обстановки может негативно повлиять не только на Афганистан, но и на соседние постсоветские республики Средней Азии.

На Дальнем Востоке у России есть угроза конфликта с Японией, которая претендует на так называемые «северные территории». Поэтому этот регион тоже должен быть «под прицелом». Об этом пишут корреспонденты "Феникса".

И наконец, Арктика. Россия еще с советских времен считала Северный полюс своей собственностью. И если раньше на Арктику внимания не обращали, то сегодня интерес к ней значительно вырос. И в Москве справедливо полагают, что размещенные в Сибири «Кинжалы» способны защитить интересы страны в этом регионе.