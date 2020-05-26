Мэр ливийского Бани-Валида объявил об «отступлении и отлёте ЧВК Вагнера»

Источник изображения: кадр из ролика в Твиттере/Халед Буту

Не сходящая с полос турецких газет, а также ливийских СМИ, подконтрольных Файезу Сараджу, тема о якобы присутствии в Ливии «российской ЧВК Вагнера». Видимо, заявления о "присутствии россиян" среди воюющих в Ливии должны повысить значимость операции, которую ранее силы так называемого правительства национального согласия обозначили как «Вулкан ярости».

Так как силы Халифы Хафтара все последние дни боёв, навязываемых ПНС и Турцией, фактически не принимали, - информационный вектор перенаправили на якобы «деятельность вагнеровцев». Появление сводок турецких телеканалов и турецких блогеров о «ЧВК Вагнера» стало явно учащаться.

Теперь турецкий телеканал TRT World со ссылкой на мэра города Бани-Валид Салема Алайвана утверждает, что «ЧВК Вагнер» отступила с ранее занимаемых позиций вместе с техникой. Как заявляет мэр Бани-Валида, «россияне, поддерживающие Хафтара», погрузились на транспортные самолёты и покинули запад страны.

TRT World, ссылаясь всё на того же человека, сообщает, что самолёты якобы переместили «вагнеровцев» на средний восток Ливии – в Джуфру, которая контролируется силами Ливийской национальной армии. Именно в Джуфру, по утверждению Алайвана, и состоялся "отлёт ЧВК Вагнера".

В то же время сам турецкий телеканал не берётся утверждать, что речь идёт именно о россиянах.

Напоминается о фотографиях с телами погибших, при которых были обнаружены российские рубли. Но не упоминается, что по фотографии впоследствии был идентифицирован гражданин Украины. Как и через какие страны он попал в Ливию для ведения боевых действий, на данный момент не сообщается.

Видео, которые, судя по всему, в ПНС воспринимаются как доказательство заявлений мэра Бани-Валида:

#Libye: Un avion transporte des mercenaires Wagner à l'extérieur de Bani Walid. pic.twitter.com/FIGqppBaPC - Moussa Al Hassan (@MoussaNDT) May 24, 2020

The moment Antonov An-72 landed in Bani Walid to evacuate Wagner mercenaries. pic.twitter.com/e1Jf29hgxX - Khaled Butou (@mazighie) May 24, 2020

Никакой официальной информации о присутствии россиян в Ливии в качестве участников боевых действий на данный момент нет.