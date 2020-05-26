Войти
Военное обозрение

Мэр ливийского Бани-Валида объявил об «отступлении и отлёте ЧВК Вагнера»

611
0
0

Источник изображения: кадр из ролика в Твиттере/Халед Буту

Не сходящая с полос турецких газет, а также ливийских СМИ, подконтрольных Файезу Сараджу, тема о якобы присутствии в Ливии «российской ЧВК Вагнера». Видимо, заявления о "присутствии россиян" среди воюющих в Ливии должны повысить значимость операции, которую ранее силы так называемого правительства национального согласия обозначили как «Вулкан ярости».

Так как силы Халифы Хафтара все последние дни боёв, навязываемых ПНС и Турцией, фактически не принимали, - информационный вектор перенаправили на якобы «деятельность вагнеровцев». Появление сводок турецких телеканалов и турецких блогеров о «ЧВК Вагнера» стало явно учащаться.

Теперь турецкий телеканал TRT World со ссылкой на мэра города Бани-Валид Салема Алайвана утверждает, что «ЧВК Вагнер» отступила с ранее занимаемых позиций вместе с техникой. Как заявляет мэр Бани-Валида, «россияне, поддерживающие Хафтара», погрузились на транспортные самолёты и покинули запад страны.

TRT World, ссылаясь всё на того же человека, сообщает, что самолёты якобы переместили «вагнеровцев» на средний восток Ливии – в Джуфру, которая контролируется силами Ливийской национальной армии. Именно в Джуфру, по утверждению Алайвана, и состоялся "отлёт ЧВК Вагнера".

В то же время сам турецкий телеканал не берётся утверждать, что речь идёт именно о россиянах.

Напоминается о фотографиях с телами погибших, при которых были обнаружены российские рубли. Но не упоминается, что по фотографии впоследствии был идентифицирован гражданин Украины. Как и через какие страны он попал в Ливию для ведения боевых действий, на данный момент не сообщается.

Видео, которые, судя по всему, в ПНС воспринимаются как доказательство заявлений мэра Бани-Валида:



Никакой официальной информации о присутствии россиян в Ливии в качестве участников боевых действий на данный момент нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Турция
Украина
Проекты
ЧВК
Похожие новости
24.01.2020
ARD (Германия): есть ли в Ливии российские наемники?
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
22.10.2018
НАТО нацеливается на "дугу кризисов"
09.12.2015
Армия народа
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ