Войти
Военное обозрение

МИД Китая обвинил США в навязывании новой холодной войны

679
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД Китая Ван отреагировал на поздравления, которые Госдеп США направил на имя избранной на Тайване на второй президентский срок Цай Инвэнь. Ранее Вашингтон столь открыто не подчёркивал того факта, что в политическом плане считает Тайвань независимым от КНР. Теперь же с поздравлениями в адрес тайваньского президента выступил лично Майк Помпео.

По словам главы китайской дипломатии, США перешагивают ту «красную линию», которая в политическом контексте была прочерчена в отношении к статусу острова Тайвань.

Ван И заявил о том, что США сами выходят на путь, который ведёт к новой холодной войне, и навязывают её другим. По словам главы китайского МИД, «в этом виновны некоторые политические силы в США», для которых нарушения норм международного права стали обыденностью.

В качестве дополнения к этому главный китайский дипломат обвинил США в предвзятости по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Ван И:

Пхеньян предпринял целый ряд позитивных шагов в сторону отказа от ядерного оружия. Мы все это видели. США же занимаются срывом переговорного процесса, который сами же пытались инициировать.

Днём ранее министр иностранных дел Китая отметил, что сегодня КНР наряду с Россией подвергается необоснованным нападкам. Ван И:

Китай и Россия действуют вместе. Это сотрудничество будет продолжаться во имя мира и стабильности, которой сегодня всё больше не хватает на планете.

В США на данный момент на обвинения со стороны Пекина в попытках навязать новую холодную войну не отреагировали.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Тайвань
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.04.2019
Ядерная бомба вместо нефти: что выберет Иран
28.04.2018
Смогут ли США выиграть Третью мировую войну без применения ядерного оружия?
05.08.2013
Семь раз отмерить
17.06.2010
Стратегия Обамы и интересы России
24.09.2009
В чем сила, товарищ?
02.07.2008
Сорок лет в режиме нераспространения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ