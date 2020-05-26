МИД Китая обвинил США в навязывании новой холодной войны

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Глава МИД Китая Ван отреагировал на поздравления, которые Госдеп США направил на имя избранной на Тайване на второй президентский срок Цай Инвэнь. Ранее Вашингтон столь открыто не подчёркивал того факта, что в политическом плане считает Тайвань независимым от КНР. Теперь же с поздравлениями в адрес тайваньского президента выступил лично Майк Помпео.

По словам главы китайской дипломатии, США перешагивают ту «красную линию», которая в политическом контексте была прочерчена в отношении к статусу острова Тайвань.

Ван И заявил о том, что США сами выходят на путь, который ведёт к новой холодной войне, и навязывают её другим. По словам главы китайского МИД, «в этом виновны некоторые политические силы в США», для которых нарушения норм международного права стали обыденностью.

В качестве дополнения к этому главный китайский дипломат обвинил США в предвзятости по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Ван И:

Пхеньян предпринял целый ряд позитивных шагов в сторону отказа от ядерного оружия. Мы все это видели. США же занимаются срывом переговорного процесса, который сами же пытались инициировать.

Днём ранее министр иностранных дел Китая отметил, что сегодня КНР наряду с Россией подвергается необоснованным нападкам. Ван И:

Китай и Россия действуют вместе. Это сотрудничество будет продолжаться во имя мира и стабильности, которой сегодня всё больше не хватает на планете.

В США на данный момент на обвинения со стороны Пекина в попытках навязать новую холодную войну не отреагировали.