Послу Франции в Индии задали вопрос о чрезмерно высокой цене истребителей Rafale

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У посла Франции в Индии Эммануэля Ленэна индийские журналисты поинтересовались, будут ли летом этого года первые законтрактованные истребители Rafale поставлены для ВВС Индии? Также прозвучал вопрос и о том, почему французские истребители оказались столь дорогими для индийского заказчика.

Напомним, что ранее в Индии сообщали о такой сумме контракта на приобретение 36 истребителей «Рафаль», при которой один самолёт обходится индийскому бюджету в 218 млн евро. Это на сегодняшний день, к примеру, примерно втрое дороже американского истребителя 5-го поколения F-35. Это чрезмерно высокая цена, о чём говорят в самой Индии.

Французский посол отметил, что, несмотря на сложности, вызванные пандемией, Франция «в срок выполнит поставки законтрактованных Индией истребителей». При этом посол отметил, что в сумму контракта входит поставка не только самих самолётов, но и вооружений к ним. Также, по его словам, речь идёт о затратах на подготовку индийских пилотов.

Отмечается, что Rafale для Индии создаются в «особой модификации». Например, сообщается о мультимедийных шлемах с дисплеями от израильского производителя, о РЭБ-системах, о системе компьютерной регистрации полётных данных с функцией обмена и анализа, инфракрасных системах поиска и сопровождения цели.

А в ВВС Индии добавили, что в стоимость контракта входят поставки французской стороной ракет авиационного базирования «Метеор» (класс «воздух-воздух») и «Скальп» (крылатая ракета). MBDA Meteor принята на вооружение ВВС ряда стран ЕС в 2013 году. Максимальная дальность полёта составляет чуть более 100 км. В ВВС Индии отметили, что ракеты «Метеор» позволят боевой авиации расширить свои возможности и действовать «при любых погодных условиях».

Ракета SCALP (Storm Shadow) – франко-британская разработка, которая эксплуатируется в ВВС Великобритании, Франции, Италии и других стран с 2002 года. Стоимость ракеты при заказе более 1 тысячи единиц составляет около 1 млн евро. Если Индия заказала тысячу таких ракет, то это уже 1 млрд евро. Однако, по последним данным, речь идёт о меньших объёмах заказа по КР SCALP, что может говорить о более высокой, нежели 1 млн евро цене за единицу, для индийских заказчиков.

Представим несколько комментариев от читателей "Военного обозрения" к предыдущим материалам по теме покупки Индией истребителей Rafale.

MooH:

Короче говоря, при покупке кактуса, они сами себя обманули, а теперь плачут, колются, но продолжают его кушать.

Тот же ЛЕХА:

218 миллионов евро... видать тут триста процентов прибыли у производителей военной техники... французский буржуй явно сходит с ума от такой прибыли... думаю, сюда же входят откаты для индийских чиновников.