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Российская газета

Военные РФ и Сирии провели совместное учение в порту Тартус

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Совместные российско-сирийские учения в Тартусе
Совместные российско-сирийские учения в Тартусе.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Вопросы универсальной обороны порта Тартус, где расположена база РФ, были отработаны в ходе совместного тактического учения военно-морских сил Сирии и Военно-морского флота России.

По легенде, четверо диверсантов-водолазов попытались установить на дне акватории закладку с самодельным взрывным устройством. По тревоге были подняты подразделения противодиверсионных сил и средств, на место прибыл катер "Раптор". Российские и сирийские военные уничтожили двух диверсантов, еще двое попытались скрыться. К их поискам подключились боевые пловцы РФ. Диверсантов поймали и доставили на берег, где их ожидала российская военная полиция.

В учениях также были задействованы катер "Кинель" и один из новейших российских минных тральщиков "Иван Антонов", тральщики и ракетные катера сирийских ВМС. "Все цели достигнуты, ВМС САР И ВМФ России к охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы", - цитирует РИА Новости начальника пункта базирования Тартус Вячеслава Родионова.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Иван Антонов
Компании
ВПВС РФ
Проекты
03160 Раптор
Военные учения
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