Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году

На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

По его словам, при исследовании эмбриогенеза яйца будут экспонироваться как в искусственной силе тяжести, так и в невесомости.

Ученый рассказал, что весь прошлый год возникало очень много вопросов, как зафиксировать яйца в космосе.

«Поскольку для этого предполагается использовать формальдегид, то оборудование должно быть абсолютно безопасным для космонавтов», — отметил он.

Доставка инкубатора с яйцами намечена на 2021 год.

Сычев добавил, что это связано с запуском нового российского модуля «Наука». Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что он запланирован на второй квартал 2021 года.

Это будет первый эксперимент с перепелами на МКС, но не в космосе. В 1979 году на биоспутнике «Бион» на орбиту впервые отправили перепелиные яйца. В 1990 году на орбитальной станции «Мир» вылупился первый перепеленок, а в 1999 году родившихся в космосе перепелят удалось живыми возвратить на Землю.

Ранее в субботу российский космонавт Иван Вагнер рассказал об адаптации организма к условиям пребывания на МКС.