Войти
Российская газета

В Мурманской области возведут госпиталь на 700 коек

651
0
+1
Медицинское оснащение
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Правительство РФ выделило почти миллиард рублей для развертывания инфекционного госпиталя в Мурманской области. Контроль за выполнением работ ложится на МЧС России. Стационар предусмотрен на 700 коек и будет возведен в ближайшее время в поселке городского типа Мурмаши Кольского района.

Госпиталь решено сделать в виде здания некапитального типа. Но при этом в стационаре будет независимая вентиляция для каждой из палат с возможностью дезинфекции каждого помещения. Также строители предусмотрят несколько выходов, чтобы тяжелые больные и выздоравливающие, а также врачи по возможности не пользовались одними проходами. Будут созданы специальные пункты для дезинфекции одежды и переодевания медработников. Это необходимо, поскольку предполагается, что в стационаре будут как отделение интенсивной терапии, реанимационное отделение, так и палаты для общего лечения.

Сам госпиталь будет состоять из основного корпуса площадью 9,5 тысячи квадратных метров с КПП при въезде. Территорию разделят на "чистую" и "грязную" зоны, блок интенсивной терапии на 50-70 мест и реанимационное отделение на 20-30 коек с 30 аппаратами ИВЛ и компьютерным томографом. Также будут возведены жилые блоки для медиков и обеспечивающих подразделений. Поэтому генподрядчику, который уже определен, придется постараться.

А МЧС России во всей этой схеме выступает лишь распорядителем финансовых средств, которые в виде единовременной федеральной субсидии перечислят администрации Мурманской области. Но до 1 февраля следующего года МЧС нужно будет полностью отчитаться о выполненных работах, так как именно МЧС поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств.


Тимофей Борисов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
ИТ
Медицина
Похожие новости
10.07.2019
В отечественной медицине счет пошел на минуты
04.01.2016
Год новых разработок
22.01.2014
Последовательно отстаивать национальные интересы
01.11.2012
Службы быстрого реагирования получат новинки
16.11.2011
Привлекла внимание не только профессионалов
24.05.2011
HeliRussia 2011
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:41
  • 3
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ