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Феникс (Китай): почему Россия собирается разместить гиперзвуковые ракеты в Сибири?

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Россия планирует разместить в Сибири гиперзвуковые ракеты. Почему она приняла такое решение? Арктика, Дальний Восток и Средняя Азия — эти регионы представляют для России особую ценность, подчеркивается в статье, и гиперзвуковые ракеты позволят обеспечить их безопасность.

Темы сегодняшней дискуссии - почему Россия размещает гиперзвуковые ракеты в Сибири, и публичное признание США в том, что они хотят превратить Сирию в болото, в котором "застрянет" Россия. В дискуссии приняли участие два военных обозревателя - профессор Чэн Ханьпин и доцент Юань Чжоу. Они дадут развернутый ответ на эти два вопроса.

Как сообщается, пилоты "боевых воздушных кораблей", дислоцирующихся в Сибири, начнут осваивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал" уже в следующем году. Почему Россия решила разместить гиперзвуковые ракеты в Сибири?

По словам российских военных, размещение гиперзвуковых ракет в пограничных районах главным "прикрывает" три очень важных региона: Арктику, Дальний Восток и Среднюю Азию. Во-первых, в центральноазиатском регионе Соединенные Штаты скоро выведут войска из Афганистана, поэтому обстановка в регионе может ухудшиться. И если разместить лучшую шахматную фигуру в Сибири, то тогда можно будет в случае необходимости напрямую ударить по Средней Азии.

Во-вторых, на Дальнем Востоке у России существует территориальный спор с Японией: та всегда держала в уме "северные территории", а Соединенные Штаты выступали ее теневым сообщником. Если ракеты "Кинжал" будут развернуты в Сибири, они точно смогут достичь Дальнего Востока и защитить спорные территории между Россией и Японией.

В-третьих, Россия всегда считала Северный полюс своей собственной территорией, и если она развернет гиперзвуковые ракеты в Сибири, то в случае необходимости она сможет точно нанести удар по Северному полюсу и защитить суверенные права, на которые претендует в Арктике.

Теперь перейдем к Сирии. Как сообщается, специальный представитель США по Сирии признал, что миссия американских военных в Сирии была не в борьбе с терроризмом, а в том, чтобы война оказалась "болотом" для России. Когда-то Вьетнам и Афганистан были "болотом", в котором увязли США и Советский Союз. Станет ли нынешняя сирийская война таким же "болотом", но уже для России?

У войны как "болота" есть три основных аспекта: в первую очередь, это серьезные экономические затраты. Мы знаем, что эти две затяжные войны (во Вьетнаме и Афганистане) в значительной степени израсходовали стратегические ресурсы обеих стран и стали невыносимым бременем для их экономик. Огромные расходы американской армии во время войны во Вьетнаме привели к тому, что с 1960-х по 1970-е годы США находились в невыгодном положении в процессе борьбы с Советским Союзом за мировое господство. Экономические потери Советского Союза из-за войны в Афганистане были еще более серьезными, и можно сказать, что эта война является одной из важных причин краха экономики СССР.

Второй аспект - это огромные человеческие потери: во время войны во Вьетнаме в американской армии погибло в общей сложности 60 тысяч человек и 300 тысяч получили ранения. Советская армия потеряла 15 тысяч человек в Афганистане за все время десятилетней войны, было ранено 36 тысяч человек, а небоевые потери от различных болезней составили 410 тысяч человек.

Третий аспект - это скомпрометированная политическая репутация. Эти две войны были типичными образцами военной агрессии. Будучи агрессорами, и США, и Советский Союз не только столкнулись с сопротивлением со стороны местного населения, но и с фактическим осуждением международного сообщества за жестокость. Такая война - это действительно гигантское болото, которое нанесло серьезный ущерб самим агрессорам.

Нынешняя ситуация для России в Сирии кардинально отличается. Во-первых, Россия - не агрессор, она официально приняла приглашение сирийского правительства и была встречена и широко поддержана правительством и народом Сирии. Кроме того, с точки зрения внешних капиталовложений России это действительно по силам: она главным образом обеспечивает Сирию оружием, авиационной поддержкой и военным руководством, но не направляет в страну многочисленные наземные войска.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Афганистан
Вьетнам
Китай
Россия
Сирия
США
Япония
Продукция
Кинжал БР
Проекты
Арктика
ГЗЛА
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