Готовьтесь к новой гонке вооружений: новая ядерная стратегическая стабильность не будет работать с Китаем (The National Interest, США)

Тот факт, что Китай отвергает контроль над вооружениями, вызывает беспокойство и свидетельствует о том, что он является ревизионистской державой, говорится в материале. Кроме того, Пекин не хочет иметь ограничений относительно возможности расширения своего арсенала. К чему это может привести, с точки зрения автора, читайте в статье.

величение Китаем арсенала своего ядерного оружия не получило того заслуженного внимания ввиду той угрозы, которую действия Пекина представляют для интересов Соединенных Штатов и для стратегической стабильности. Действия Пекина подрывают способность Соединенных Штатов сдерживать атаки, направленные против Соединенных Штатов, обеспечивать сдерживания для своих союзников и защищать свои интересы. Стратегическая стабильность возникает, когда обе или все стороны, участвующие в процессе сдерживания, не имеют значительных поводов для достижения превосходства. На исходе холодной войны стратегическая стабильность была достигнута для Соединенных Штатов и России. Однако стратегическая стабильность не будет достигнута с Китаем по трем причинам.

Во-первых, согласно существующим оценкам, в настоящее время Китай имеет в своем арсенале примерно 300 ядерных зарядов, однако из-за отсутствия транспарентности со стороны Пекина можно предположить, что ядерный арсенал Пекина, на самом деле, значительно больше. В этом месяце в Китае раздавались призывы к увеличению своего ядерного арсенала до тысячи стратегических боеголовок, не говоря уже о ядерном оружии среднего радиуса действия или о других его видах. В то время как в Соединенные Штаты устроили для себя "стратегические каникулы" (strategic holiday), Китайская Народная Республика использовала появившуюся возможность для увеличения своих арсеналов, своего потенциала в киберпространстве, а также в области обычных вооружений. Если проанализировать все эти значительные меры по созданию стратегических систем, а также возможности в сфере кибервойны и обычных вооружений, то неизбежными будут такие выводы:

причины упомянутого увеличения обусловлены собственными грандиозными стратегическими целями, направленными на достижение гегемонии; решение об увеличении арсенала Китая было принято давно. Китай использовал нашу пассивность для наращивания своего потенциала.

Вот что сказал по этому поводу Каспер Уайнбергер, министр обороны в администрации президента Рональда Рейгана: "Когда мы наращиваем арсенал, они наращивают арсенал, когда мы останавливаемся, они наращивают арсенал".

Рост китайского арсенала нельзя отделить от других свидетельств китайской экспансии. Так, например, китайцы расширяют свои базы в Джибути и в Гвадаре, а также сеть своих альянсов, в том числе с помощью инициативы "Один пояс, Один путь" и "долговой дипломатии" (debt diplomacy). Сюда же можно отнести и создание международных институтов для замены уже существующих, а также проведение агрессивных разведывательных операций.

Перечисленные меры показывают, что Китай не намерен поддерживать статус-кво, а является, в действительности, ревизионистской державой и, кроме того, он пытается быстро добиться изменений. Все это не предвещает ничего хорошего для стратегической стабильности.

Больше всего беспокойства вызывает то, что наращивание Китаем своего потенциала может позволить ему добиться паритета с Соединенными Штатами или даже превосходства над ними, результатом чего станет интенсивная гонка вооружений. Действия Китая представляют собой угрозу для стратегической стабильности. Для поддержания стратегической стабильности требуется модернизация американских стратегических систем, включая противоракетную оборону, а также обычных вооружений. В Если не делать этого, то может возникнуть прямой и жизненно важный стратегический вызов в отношении безопасности наших союзников, а также нашей собственной безопасности.

Во-вторых, обращает на себя внимания и форма наращивания Китаем своего потенциала. Всегда склонные к секретности, китайцы попытались сохранить в тайне наращивание своих ядерных сил, поскольку они не хотят спровоцировать преждевременную реакцию со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Еще больше достойно осуждения то, что китайцы тайным образом "подготавливают поле боя" (preparing the battlefield), поскольку они хотят получить возможность нанести ущерб Соединенным Штатам с помощью других, неядерных средств. Эти неядерные направления атак включают в себя киберпространство, контроль космоса, господство в области цепочек поставок, экономическое влияние, технологическое овладение стандартом G5.

Кроме того, все больше внимания китайцы уделяют вопросам искусственного интеллекта, мягкой силе и нелегальному доступу к американским знаниям, интеллектуальной собственности, финансам и технологиям для облегчения роста могущества Китая. В результате подобных действий Соединенным Штатам может быть нанесен значительный ущерб - на самом деле, он может быть почти эквивалентен ущербу от масштабной ядерной атаки - и предпринята попытка заставить уступить политических лидеров Соединенных Штатов в условиях кризиса или ограниченной войны без использования ядерного оружия. Китай может предпринять одну или несколько кибератак на электрические сети, а также на способность Соединенных Штатов восстанавливать и ремонтировать свои электрические сети после крупной кибератаки.

Это, скорее всего, может быть прямой атакой в области киберпространства, однако ущерб от нее может оказаться непреднамеренным из-за непредусмотренных последствий атаки против других целей. Более того, риски использования электромагнитных импульсов (electromagnetic pulse) против электрических сетей Соединенных Штатов тоже являются реальными. Уязвимость американских электрический сетей при воздействии электромагнитных импульсов - в случае умышленной атаки на сети, кибератаки или повышенной солнечной активности, - а также способность восстанавливать электрические сети в результате подобных действий является тем вопросом, который сегодня должен быть решен.

В-третьих, Китай отвергает контроль над вооружениями на практике, а также в принципе. Пока Китай не собирается в одностороннем порядке сокращать свой арсенал, ограничивать его или вступать в переговоры по контролю над вооружениями. Это тревожный признак, свидетельствующий о том, что представления Соединенных Штатов об основах стабильности в отношениях между великими державами являются лишь их собственными, и их не разделяет Китай. Главная цель контроля над вооружениями состоит в том, что он способствует укреплению стабильности в отношениях между государствами.

Если государство добровольно отказывается от определенного класса оружия или ограничивает его, оно демонстрирует таким образом другим государствам, что его амбиции ограничены и что оно поддерживает стратегическую стабильность. Присоединившись к режиму контроля над вооружениями, Китай может показать, что он разделяет ценности контроля над вооружениями и стремится к мерам доверия, которые способствуют стабильности. Кроме того, он показывает, что является державой, поддерживающей статус-кво.

По сути, это позволило бы Китаю сигнализировать о своих мирных намерениях, а также произвело бы стабилизирующее воздействие на те государства, которые обеспокоены растущей мощью Пекина. Тот факт, что Китай отвергает контроль над вооружениями, вызывает беспокойство и свидетельствует о том, что, во-первых, он является ревизионистской державой, и, во-вторых, что он не намерен чем-то ограничивать себя, занимаясь увеличением своего арсенала.

Наличие подобных обстоятельств означает, что вряд ли можно будет добиться стратегической стабильности. Китай, скорее всего, будет стремиться к достижению превосходства, что является дестабилизирующим фактором, тогда как Соединенные Штаты должны гарантировать, что этого никогда не произойдет и должны готовить себя к возвращению к гонке вооружений. С учетом беспрецедентной экспансии Китайской Народной Республики, Соединенные Штаты должны ответить с помощью модернизации своих возможностей для сдерживания китайцев от возможности создать угрозу для основной территории Америки, для американских военных, а также для обязательств в отношении союзников. Это критически важные шаги для того, чтобы удержать Пекин от искушения начать гонку и попытаться добиться паритета или господства, что может в результате привести к разрушению способности Вашингтона внушать доверие и к распаду альянсов. И, наконец, Соединенные Штаты должны гарантировать, что проводится серьезная работа с учетом уязвимости и возможности причинения значительного ущерба экономике и населению на основной территории страны в результате применения неядерных средств.

Бредли Тэйер (Bradley A. Thayer)