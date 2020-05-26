Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии

Системы виртуальной реальности повысят точность пилотирования тяжёлых российских беспилотников

Боевыми дронами станут управлять с помощью технологий виртуальной реальности. Расчеты новейших российских разведывательно-ударных беспилотников оснастят VR-шлемами, которые синхронизируют движения головы оператора и камер БПЛА. Также изображение, полученное с оптики беспилотника, дополнит информация о параметрах его полёта, наземных и воздушных целях. Эксперты считают, что новинка улучшит условия работы операторов, но необходимо время, чтобы отладить интерфейс взаимодействия человека и машины.

Шлем управления

Для экипажей российских тяжёлых беспилотников разрабатывают шлем виртуальной реальности, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны и ВПК. Это позволит решить проблему недостаточной ситуационной осведомлённости управляющих боевыми дронами операторов. Обычных мониторов может быть мало для безошибочного дистанционного пилотирования скоростных и реактивных аппаратов.

Создаваемый шлем позволит отслеживать положение головы оператора, направление его взгляда и синхронизировать их с движением камер беспилотника. Кроме того, VR-технологии дадут возможность совместить изображение, полученное с оптики дрона c информацией о наземных и воздушных целях, а также параметрах полёта.

Такие нововведения серьезно улучшат условия работы операторов БПЛА, отметил главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.

— Лучший обзор и практически моментальная скорость реагирования на происходящие события — два главных плюса, — считает эксперт. — Сейчас картинка выводится на мониторы, их может быть несколько. Вести наблюдение и ориентироваться на местности в такой ситуации не так-то просто. Теперь оператор с помощью поворота головы или даже легкого движения глаз сможет увидеть, что происходит справа или слева от дрона. Для этого надо обеспечить высокое качество изображения в режиме реального времени — в первую очередь речь идет о степени детализации. Существующие мощные видеокамеры, видеокарты, графические процессоры и технологии 3D-моделирования позволяют это сделать.

Испытания БПЛА «Охотник» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Внутри шлема надо будет установить самые современные видеопанели. Также необходимо разработать максимально удобный для оператора интерфейс

— Шлем даст большую реалистичность при управлении полетом, — пояснил эксперт. — Максимальная включенность в процесс даст возможность точно облетать препятствия, не выводить аппарат на критичные режимы полета и эффективно выполнять боевые задания. От точности позиционирования аппарата зависит меткость попадания в цель ракеты или бомбы — дрон перед ударом нужно вывести в нужную точку.

В итоге шлем позволит повысить эксплуатационные характеристика БПЛА — выживаемость аппарата и эффективность его вооружения. Работа операторов будет более комфортна, а, значит, они будут меньше уставать и адекватнее действовать, отметил эксперт.

В идеале такое оборудование должно использоваться для управления любыми стоящими на вооружении армии дистанционно управляемыми аппаратами. Но в первую очередь они нужны операторам новейших дронов: «Охотников», «Альтиусов» и «Орионов».

Дистанционная авиация

Многие современные дроны управляются через спутниковые канал связи. Поэтому их экипажи могут располагаться за тысячи километров от района действия БПЛА. Все новые тяжёлые российские беспилотники разрабатываются с учётом возможности такого применения.

Для снижения нагрузки на операторов крупных беспилотников с большой продолжительностью полёта сейчас приходится использовать несколько сменных экипажей. Отдельная команда обеспечивает операции взлёта и посадки. После этого управление переходит к боевым операторам, которые руководят БПЛА в полёте и над полем боя.

Технологии виртуальной реальности могут пригодиться как в беспилотной, так и в пилотируемой авиации, но для этого предстоит решить ещё множество технических сложностей.

БПЛА «Альтиус-У» во время первого полета Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Иллюзии, искажение восприятия пилотом своего положения в пространстве, — серьёзная проблема в авиации, отметил заслуженный лётчик-испытатель полковник Игорь Маликов. И при подготовке пилотов придётся приложить немало усилий для её решения.

— Обмануть вестибулярный аппарат человека — элементарно, — рассказал эксперт «Известиям». — Летишь где-нибудь в облаках и тебе кажется, что есть крен. А прибор показывает, что его нет. В российских истребителях даже есть кнопка, нажав на которую, можно привести самолёт в горизонтальное положение. Чтобы операторы беспилотников могли эффективно работать в шлемах виртуальной реальности, необходимо провести много исследований. VR-шлемами оснащены пилоты американского F-35, это позволяет им видеть то, что незаметно из кабины. Однако, насколько я знаю, у них есть проблемы с освоением этого оборудования. Многие пилоты, судя по отчётам, пока не справляются с ситуацией.

Ранее «Известия» писали, что шлем с системой виртуальной реальности уже адаптируется для оснащения палубных истребителей МиГ-29К. Технология должна помочь пилотам на самых сложных этапах полёта – взлёте и посадке, а также в бою.

Ударники на подлете

Сейчас в нашей стране идёт разработка трёх типов тяжёлых разведывательно-ударных беспилотников массой от одной до двадцати тонн, для которых может быть полезна новая технология.

Как сообщило Министерство обороны, первый из них уже прошёл боевое крещение. БПЛА «Орион» в ударном варианте был испытан в Сирии в 2019 году. В апреле в СМИ появились сообщения, что военное ведомство подписало акт технической приёмки первого комплекса, в составе которого три таких аппарата.

БПЛА «Орион-Э» на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

После задержек с разработкой активизировались работы на семитонном «Альтиусе». Сейчас идут испытания по оснащению его тяжёлыми планирующими бомбами семейства «Гром». С ними беспилотник сможет высокоточно поражать цели с расстояния в десятки километров, не заходя в зону действия ПВО противника.

Самый крупный из российских БПЛА — 20-тонный реактивный «Охотник» впервые поднялся в воздух 2 августа 2019. Этот тип беспилотника способен нести такую же боевую нагрузку, как пилотируемый бомбардировщик и предназначен для действий в условиях сильной ПВО. Он получит самые совершенные вооружения и средства управления.

Антон Лавров, Роман Крецул