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ТАСС

Virgin Orbit из-за неполадок отложила испытания системы воздушного старта ракеты

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Virgin Orbit
Virgin Orbit.

Выяснилось, что "один датчик работает ненадлежащим образом"

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Американская компания Virgin Orbit отменила из-за технических неполадок запланированные на воскресенье демонстрационные испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя, ожидается, что их проведут в понедельник. Об этом сообщили в Twitter фирмы, которая принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону.

Ранее на этой неделе в Virgin Orbit заявили, что модифицированный самолет Boeing 747 во время полета над Тихим океаном сбросит орбитальную ракету LauncherOne, предназначенную для вывода спутников на орбиту Земли. Предполагалось, что затем двигатели этой ракеты впервые будут запущены в воздухе. В компании отмечали, что это ее первая попытка отправить в космос ракету с грузом таким способом. В Virgin Orbit допускали, что испытания могут быть перенесены на 25 мая.

В Twitter компании отметили, что LauncherOne была заправлена топливом в субботу. После этого выяснилось, что "один датчик работает ненадлежащим образом". В работе остальных систем не зафиксировали каких-либо неполадок.

Представители компании отметили, что испытания в воскресенье были отменены "в целях предосторожности". В Virgin Orbit подчеркнули, что ее специалисты, вероятнее всего, смогут быстро устранить проблему с датчиком. Представители компании сообщили, что вскоре назовут точное время следующих испытаний.

В Virgin Orbit предполагают, что с помощью LauncherOne можно будет выводить на орбиту спутники массой до 500 кг. В компании считают, что испытываемый ею метод запуска ракеты со спутником может обеспечить большую мобильность, а также быть дешевле, чем у конкурентов.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Проекты
Воздушный старт
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