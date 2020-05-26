Не только ПТРС и ПТРД

История советских противотанковых ружей не ограничивалась двумя самыми известными системами

Ведущий канала Youtube-канала «Калашников» Владимир Онокой и приглашенный гость Андрей Уланов Уланов беседуют о том, как в СССР велись разработки оружия для противотанковой обороны. Говоря о советских противотанковых ружьях, принято в первую очередь вспоминать о ПТРД и ПТРС — именно эти образцы больше остальных знакомы любителями истории оружия. Однако и до появления этих ружей, и после, возникали образцы, достойные не меньшего внимания. Работы над противотанковыми ружьями велись еще в 30-х годах.

К сожалению, получить удовлетворяющий всем требованиям военных образец до начала Великой Отечественной войны армии не удалось, и процесс совершенствования ПТР продолжился уже в ходе боевых действий. Тем не менее советские конструкторы сумели создать эффективные образцы, уничтожавшие немецкие танки на полях сражений.