В список самой странной военной техники попали машины из России и СССР

В западных СМИ появился список из 15 самых странных военных машин. Примечательно, что пять образцов были созданы в России и СССР.

Так, например, в список, составленный Hot Cars, вошел Царь-танк, который считается крупнейшей бронированной машиной в истории. "Царь-танк был построен командой российских военных и гражданских инженеров в 1914 году в виде трехколесного велосипеда с двумя огромными передними колесами и небольшим задним колесом, каждое из которых оснащалось двигателем мощностью 250 лошадиных сил", - описывает необычную технику автор публикации.

Еще одной машиной, упомянутой в списке, стал ЗИЛ-2906, который использовался для поиска приземлявшихся в труднодоступной местности космонавтов. Это винтовой автомобиль-амфибия, который способен передвигаться по воде, болоту и снегу.

Экраноплан, использовавшийся только советским и российским флотом, тоже впечатлил составителей списка странной техники. Они отмечают, что эта машина, благодаря неподвижным крыльям и особому экранному эффекту, создает необходимую для движения подъемную силу.

В список попал и 37-тонный советский газодинамический тральщик "Прогрев-Т". Он использовал двигатель от МиГ-15, установленный на базе шасси танка Т-54, для разминирования. "Простая идея заключалась в том, чтобы направить тепло, исходящее от реактивного двигателя, на заминированный участок", - объясняется в материале.

Кроме того, Hot Cars описывает советский гибрид планера и танка А-40 ("Летающий танк"), который был разработан на базе легкого танка Т-60. Как признает издание, в случае успеха этого проекта А-40 мог бы стать меняющей правила игры боевой машиной, способной спускаться на крыльях с неба на поле боя.

Впрочем, помимо необычных российских и советских разработок, в материале упоминаются и другие не менее странные образцы. Речь, например, идет о французском противотанковом скутере Vespa 150 TAP. Он имел двигатель 146 кубических сантиметров и был оснащен 75-мм безоткатным орудием M20, способным пробивать 100 мм брони.

Также описывается разработанный американскими учеными четвероногий военный робот BigDog, который должен был помогать солдатам переносить груз на местности, где не могла пройти колесная техника. Однако разработка оказалась слишком шумной для боевых условий.

Еще один секретный проект VZ-9 Avrocar, созданный по заказу США и оказавшийся бесперспективным, представлял собой дисковидный аппарат и напоминал летающую тарелку.

Также в числе военных диковинок описываются бронированный квадроцикл 1898 года с пулеметом Максим и двигателем мощностью полторы лошадиных силы, странный сферический танк Kugelpanzer и гигантское немецкое железнодорожное орудие калибра 80 сантиметров Schwerer Gustav.

Михаил Русин