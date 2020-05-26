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Российская газета

Hot Cars включили в список величайших танков советские машины

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Источник изображения: Евгений Биятов/ РИА Новости

В западных СМИ появился список "величайших из когда-либо созданных танков".

В рейтинг, составленный и опубликованный Hot Cars, вошел, в частности, советский средний танк Т-34. Авторы публикации отнесли его к танкам-монстрам.

Т-34 называется в материале надежной и мощной боевой машиной. При этом особое внимание уделяется наклонной броне, которая оказалась необычайно эффективной при защите от вражеских снарядов и стала основой для дальнейших разработок современных танков.

Танк, как отмечает Hot Cars, оказался достаточно дешевым в производстве, его можно было довольно быстро собрать. При этом Т-34 прекрасно проявил себя на поле боя.

Также в списке танков упоминается советский тяжелый штурмовой танк КВ-2. Но к нему у авторов танкового списка отношение более скептическое. В качестве недостатков этой "могучей и впечатляющей" машины они упоминают недостаточное бронирование и медленное передвижение.

Напомним, ранее американское издание Popular Mechanics отметило влияние советского Т-34 на дальнейшее танкостроение. При этом в качестве преимущества Т-34 указывалось наличие наклонных поверхностей, а также использование нового типа стали.


Михаил Русин

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Страны
США
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