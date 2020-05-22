Войти
Lenta.ru

Ремонт подгоревшего «Адмирала Кузнецова» затянется и подорожает

305
0
0
«Адмирал Кузнецов»
«Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ремонт единственного частично сгоревшего и потерявшего сухой док российского авианосца «Адмирал Кузнецов» может затянуться и стоить дороже ранее запланированного, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание ссылается на копию направленного в Генпрокуратуру и Совет безопасности письма подрядчика «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (И.И.С.), строящей сухой док в Мурманске для ремонта «Адмирала Кузнецова», в котором заказчик стройки, Центр судоремонта «Звездочка», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), обвиняется, в частности, в неоплате фактически выполненных работ на 800 миллионов рублей и задержке в предоставлении проектно-сметной документации по первому этапу реконструкции.

В ОСК не согласились с замечаниями И.И.С., заявив изданию, что планируют сменить подрядчика.

В декабре 2019 года на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» случился пожар. В октябре 2018 года утонул док, используемый для ремонта авианосца.

В настоящее время «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
ОСК
Сухой ПАО
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Похожие новости
21.04.2020
Военные вновь провели противопожарные учения на горевшем в декабре авианосце "Адмирал Кузнецов"
05.04.2019
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
25.03.2019
35-й СРЗ в Мурманске будет модернизирован для ремонта "Адмирала Кузнецова"
17.02.2017
Центр судоремонта "Звездочка" готов к модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов"
08.06.2016
Под авианосец "Адмирал Кузнецов" построят уникальный док
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 10:10
  • 17
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 22.05 10:09
  • 5
«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?
  • 22.05 02:12
  • 16
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.05 02:07
  • 10
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 22.05 01:49
  • 21
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 22.05 01:49
  • 33
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 22.05 01:23
  • 62
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 21.05 23:57
  • 3
Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать
  • 21.05 23:32
  • 1
СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая
  • 21.05 23:23
  • 4
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 21.05 22:41
  • 2
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 21:57
  • 5
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 21:55
  • 54
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 19:25
  • 4
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 19:02
  • 14
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара