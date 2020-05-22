Ремонт подгоревшего «Адмирала Кузнецова» затянется и подорожает

Ремонт единственного частично сгоревшего и потерявшего сухой док российского авианосца «Адмирал Кузнецов» может затянуться и стоить дороже ранее запланированного, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание ссылается на копию направленного в Генпрокуратуру и Совет безопасности письма подрядчика «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (И.И.С.), строящей сухой док в Мурманске для ремонта «Адмирала Кузнецова», в котором заказчик стройки, Центр судоремонта «Звездочка», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), обвиняется, в частности, в неоплате фактически выполненных работ на 800 миллионов рублей и задержке в предоставлении проектно-сметной документации по первому этапу реконструкции.

В ОСК не согласились с замечаниями И.И.С., заявив изданию, что планируют сменить подрядчика.

В декабре 2019 года на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» случился пожар. В октябре 2018 года утонул док, используемый для ремонта авианосца.

В настоящее время «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте.