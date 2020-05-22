Перефразируя Мюллера из «Семнадцать мгновений весны» - скоро в Ливии будет интересно

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын предупредил, что Анкара ответит на любую атаку в Ливии против турецких сил «самым жёстким образом». По его словам, военные Турции, находящиеся в североафриканской стране, готовы к самообороне с использованием боевых беспилотников и кораблей, развёрнутых вблизи Триполи.

С похожими предостережениями в адрес Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара выступил представитель МИД Турции Хами Аксой.

«В случае малейшей угрозы турецким военным в Ливии и интересам Турции в регионе, последует сокрушительный удар по вооружённым формированиям Халифы Хафтара, — заявил он, комментируя планы командования ЛНА нанести авиаудары по расположению турецких военных в Ливии. - Последствия подобных действий будут очень тяжелыми для самих сторонников Хафтара. Мы вновь напоминаем, что воспримем формирования Хафтара в качестве объекта для нанесения законных ударов».

Аксой также отметил, что угрозы в адрес Анкары стали озвучиваться Хафтаром «после переброски на восток Ливии авиационной техники по линии одного из зарубежных государств».

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии готовят «беспрецедентные удары» по турецким целям в североафриканской стране.