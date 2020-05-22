Войти
Российская газета

Минобороны развернет в Дагестане два госпиталя для борьбы с COVID-19

272
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ/ТАСС

Для борьбы с коронавирусом в Дагестан будут переброшены два полевых мобильных госпиталя, сообщили в Минобороны РФ. Соответствующее указание дал глава военного ведомства Сергей Шойгу по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Кроме полевых многофункциональных мобильных госпиталей общей вместимостью 200 койко-мест, в республику направят отряды Радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции и санитарной обработки. Так, из Северной Осетии перебросят 82 специалиста РХБ защиты и 37 единиц спецтехники.

В военном ведомстве рассказали, что со Ставрополья в Дагестан уже выдвинулись свыше 100 военнослужащих, в том числе 70 врачей и младших медицинских специалистов и 22 единицы специальной военной техники.

Из Подмосковья готовится к отправке мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек. В его составе будут переброшены 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалистов и 38 единиц техники.

Всего от Минобороны для помощи в борьбе в коронавирусом в Дагестане будет привлечено свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники. "После прибытия и развертывания сил и средств военные приступят к выполнению задач по проведению дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции", - сказали в Минобороны.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
ЯО
Похожие новости
15.04.2020
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
28.04.2016
Московская конференция по безопасности: терроризм, ситуация в Сирии, отношения РФ - НАТО
03.12.2014
Круговая оборона
23.12.2013
Схватка за Арктику еще впереди
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 10:10
  • 17
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 22.05 10:09
  • 5
«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?
  • 22.05 02:12
  • 16
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.05 02:07
  • 10
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 22.05 01:49
  • 21
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 22.05 01:49
  • 33
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 22.05 01:23
  • 62
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 21.05 23:57
  • 3
Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать
  • 21.05 23:32
  • 1
СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая
  • 21.05 23:23
  • 4
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 21.05 22:41
  • 2
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 21:57
  • 5
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 21:55
  • 54
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 19:25
  • 4
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 19:02
  • 14
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара