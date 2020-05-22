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Российская газета

Стратегическая подлодка "Князь Владимир" прошла испытания

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Источник изображения: РИА Новости

Атомный подводный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" проекта 955А "Борей- А" успешно завершил государственные испытания в Белом море и причалил в Северодвинске. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Там уточнили, что в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) корабль примут после оценки результатов этого контрольного выхода в море.

По некоторым данным, знаменательное не только для экипажа подлодки, но и для ВМФ России в целом событие может произойти в июне. Известно, что в октябре прошлого года с находящегося в Белом море "Князя Владимира" подводники выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" - она ударила по условной цели на камчатском полигоне Кура. Лодка также прошла испытательные стрельбы торпедами.

Этот подводный крейсер - четвертый в серии 955-х "Бореев" и первый, выпущенный в модернизированном варианте с литерой А. По сведениям из открытых источников, в отличие от предыдущих лодок того же проекта - "Юрия Долгорукого", "Александра Невского", "Владимира Мономаха" - эта субмарина обладает меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами, повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением.

Сам арсенал у подлодки весьма внушительный. Помимо шести торпедных аппаратов калибра 533 мм, она также оснащена торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом. Но главная ударная сила субмарины, конечно же, морская "Булава" - их на лодке 16 штук. В СМИ были сообщения, что каждая трехступенчатая твердотопливная ракета несет шесть боевых блоков индивидуального наведения. На дальности порядка 10 тысяч километров "Булава" может поразить цель с вероятным отклонением от нее всего на 120-350 метров. Учитывая, что морская ракета является носителем ядерного заряда, это совсем немного.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
СФ
Ядерный щит
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