В США показали «ошеломляющий ролик» с украинским Ан-225 «Мрiя»

В американском издании The Aviationist впечатлились роликом посадки крупнейшего в мире грузоподъемного самолета — советского (украинского) Ан-225 «Мpiя». В ролике, опубликованном на YouTube каналом 11Aviation Videos, показана посадка летательного аппарата в афинском международном аэропорту «Элефтериос Венизелос».

Подобную реакцию издания на видео вызвали спутные струи — возмущенные массы воздуха, сходящие с элементов планера самолета. «Ролик буквально ошеломляет, как для позиции, с которой был снят, так и потому, что показывает вихревые следы, генерируемые самолетом», — говорится в публикации.

В апреле в американском журнале Popular Mechanics сообщалось, что разработка «Антоновым» Ан-225 «Мрiя» изначально объяснялась необходимостью перевозки компонентов советской многоразовой транспортной космической системы «Энергия» — «Буран», а главную роль при создании самолета играли украинские конструкторы Анатолий Вовнянко и Петр Балабуев.

В том же месяце Ан-225 «Мрiя» установил мировой рекорд по объему перевозимого в грузовом отсеке самолета груза.

В марте самолет впервые взлетел после 18-месячного ремонта.

Действующий Ан-225 «Мрiя» существует в единственном экземпляре. Впервые самолет поднялся в воздух в декабре 1988 года. В настоящее время Ан-225 «Мрiя» считается самым грузоподъемным летательным аппаратом в мире. Среди самолетов по своим размерам он уступает только американскому Stratolaunch, впервые взлетевшему в апреле 2019 года.