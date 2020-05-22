«Калашный» подряд: дальневосточных военных вооружат новейшим автоматом

АК-12 предстоит пройти проверку суровым климатом и изобретательностью российских солдат

Армейские части на Дальнем Востоке вооружат «суперкалашниковыми». Министерство обороны расширяет географию использования новейших автоматов АК-12. В 2020 году эту модификацию, входящую в состав комплекта «Ратник», впервые получит 35-я общевойсковая армия в Амурской области. Ранее на АК-12 начали переводить одну из армий Южного военного округа и часть спецподразделений. Новое оружие является частью российской экипировки «солдата будущего» и в два раза превосходит по эффективности огня штатный АК-74М. Эксперты не сомневаются, что новый «калаш» подтвердит свое главное преимущество — надежность работы в любых погодных и климатических условиях.

Всё в одном

Дальневосточная 35-я общевойсковая армия станет первым объединением Восточного военного округа, которое в нынешнем году перейдёт на «суперкалашниковы», рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Сначала АК-12 получат разведывательные подразделения, потом новыми автоматами вооружат и другие воинские части: здесь разработке предстоит пройти проверку эксплуатацией в суровых климатических условиях.

О старте закупок АК-12 для перевооружения армии Минобороны объявило в декабре 2018 года. Это первый за 30 лет автомат, который не только принят на вооружение, но и массово поступает в войска.

АК-12 одинаково надёжно работает в любых климатических условиях, будь то Арктика или Африка, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

— Собственно, автоматы Калашникова всегда славились этим, — рассказал он «Известиям». — И АК-12 — их полноценный наследник. У него повысилась кучность и точность стрельбы, он стал удобнее в применении. Автомат сконструирован по модульному принципу и позволяет монтировать на него ночные и коллиматорные прицелы, тактические фонари и подствольные гранатомёты — всё, что необходимо бойцам разных родов войск. Разведчику нужно одно, солдату мотострелкового отделения другое, воздушному десантнику третье — у каждого своя специфика.

К серийному производству АК-12 шёл долго, и вот, наконец, налажено его массовое производство, так что постепенно им будет вооружена вся российская армия, уверен эксперт.

— Автомат прошёл войсковые испытания и в подразделениях ВДВ, и у мотострелков Таманской дивизии, — сообщил Виктор Мураховский. — Там использовалось несколько сотен стволов. Теперь же можно будет изучить на практике массовое применение в суровых климатических условиях. Регулярные занятия по боевой подготовке — серьёзная нагрузка. Стрельбы идут днём и ночью на протяжении десяти месяцев. Помимо занятий по огневой подготовке в войсках проходят боевые стрельбы отделений, взводов, ротные и батальонные тактические учения. Если у оружия есть какие-то недостатки в качестве производства или удобстве использования, то за время массовой эксплуатации они будут выявлены и устранены. Хотя я и не верю, что эти недостатки обнаружатся.

В нынешнем году началось переоснащение на новинку 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Ранее небольшие партии в несколько сотен автоматов передали разведчиками и спецназовцам. В общей сложности, по данным корпорации «Ростех», куда входит концерн «Калашников», за 2019 год войска получили четыре тысячи АК-12. Перевооружение армии потребует значительного увеличения их выпуска.

Замена «Калашу»

Нынешний вариант АК-12 стал вторым автоматом «Ижмаша» с таким обозначением. Прототип сделали в 2012 году при создании экипировки солдат «Ратник».

Вторая версия АК-12, которая поставляется сейчас в войска, имеет с ним мало общего. Её начали проектировать в марте 2015 года под обозначением АК-400. За основу выбрали обычный АК-74 и дополнили его наработками, созданными для комплекта «Ратник». Кроме улучшенной точности и удобства стрельбы, оружие получило возможность вести огонь фиксированными очередями по два выстрела.

Основные элементы конструкции, которые и обеспечивают «Калашникову» легендарную надёжность, оставлены с минимальными изменениями. Использование традиционной схемы без сбалансированной автоматики позволило более чем на 50% унифицировать новый АК-12 с наиболее распространёнными автоматами российских Вооружённых сил — АК-74М и АКМ.

Войсковые и сравнительные испытания провели в 2016-2017 годах в самом различном климате в подразделениях мотострелков, десантников и морской пехоты. В декабре 2017 автомат, хоть и с некоторыми замечаниями, был рекомендован к принятию на вооружение. По сообщению Минобороны, на тестах выяснилось, что его эффективность ведения огня по сравнению с базовым АК-74М выше в два раза.

— Хотя на испытаниях для оружия и создают самые суровые условия — и в морозильные камеры опускают, и в песок — эксплуатация в войсках все же отличается от тестов, — сказал «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. — Потому что изобретательность нашего солдата порой уму непостижима. И что он с этим автоматом сделает, ни один НИИ не может предугадать. Также необходимо обкатать оружие в различных природно-климатических условиях. Автомат должен быть, в первую очередь, удобен для солдата.

В ходе эксплуатации будут изучать мнения военнослужащих и при необходимости вносить доработки, добавил эксперт.

— В Афганистане мы предпочитали использовать трофейные разгрузочные жилеты производства США и других стран, — вспоминает Валерий Юрьев. — Один раз нам прислали аналогичную советскую разработку. Вроде бы не дураки её делали, но этот, как мы его называли, «балахон» практически никто из наших не применял. Бойцы вырезали из него отдельные элементы и шили себе снаряжение сами.

Оснащение АК-12 двумя планками Пикатинни позволяет устанавливать на него любые приборы наблюдения, лазерные целеуказатели и фонарики. На автомат легко добавить дополнительную переднюю рукоять и провести другие модификации для удобства использования. Возможно и оснащение его подствольным гранатомётом. Такая модульность конструкции позволяет создавать варианты навесного оборудования как для обычных стрелков, так и для спецназовцев.

На базе нового автомата также был разработан лёгкий ручной пулемёт калибра 5,45 мм РПК-16. Он отличается возможностью замены ствола на удлинённый вариант и барабанным магазином на 95 патронов. При этом с установленным «обычным» стволом и магазином пулемет не отличается по габаритам от АК-12. Первая партия РПК-16 была передана для опытно-войсковой эксплуатации в начале 2018 года.

Антон Лавров, Роман Крецул