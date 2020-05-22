«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?

Под прикрытием возобновленных американских маневров «Defender Europe-20 Plus» самолетами тактической авиации Польши возможно будут отработаны вопросы применения ядерного оружия.

Такие предположения вытекают из недавнего заявления посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер о том, что американский ядерный арсенал может быть передислоцирован из Германии в Польшу. Это сообщение в twitter-аккакунте Мосбахер появилось на фоне продолжающейся в ФРГ политической дискуссии о нецелесообразности размещения ядерного оружия в стране и одновременно на фоне пресс-релиза командования сил США в Европе о предстоящей активизации мероприятий оперативной и боевой подготовки у границ России и Беларуси.

Согласно скудной информации Пентагона о предстоящих в Польше маневрах, связанных единым замыслом и сценарием с «Defender Europe-20», велика вероятность переброски дополнительных американских сил в Европу и их развертывание у границ Беларуси и России. Кроме того, не исключается задействование в этих мероприятиях бомбардировочной и тактической авиации.

Если теоретически рассматривать заявление Джорджетт Мосбахер и перспективу присоединения Варшавы к натовской стратегии совместного использования ядерного оружия, то очевидно, что пилотам Войска Польского необходимы не только специальные навыки, но и летательные аппараты, специально оборудованные под эти цели.

Для этого Варшаве потребуется решить ряд политических, правовых и технических проблем. Возможно, после преодоления этих препятствий (если это возможно), необходимо будет адаптировать и сертифицировать для применения ядерных бомб, например будущие польские истребители F-35, которые имеют возможность применения бомб B61. Кроме того, можно модернизировать для этих целей имеющиеся у польских ВВС самолеты F-16.

Конечно, адаптация самих летательных аппаратов должна происходить параллельно с выбором соответствующей специальной инфраструктуры, а также, например, организацией дополнительной защиты мест хранения бомб и самолетов от удара противника, организацией специальной связи. Наиболее подходящей для этого является военная база в Повидзе, где полным ходом Пентагон вкладывает деньги в строительство хранилищ для американского вооружения и военной техники.

Сегодня система совместного использования ядерного оружия НАТО включает бомбы B61, из которых около 200 хранятся на базах в Германии, Бельгии, Италии, Турции и Нидерландах. Их способны переносить самолеты «двойного» назначения – F-16, F-15E и Tornado. Бомбы принадлежат Соединенным Штатам, но они могут быть переданы странам-участницам программы в случае конфликта. Предполагается, что такая форма общей системы сдерживания делает ее более надежной, поскольку за нее отвечает группа стран, а не только США.

В новой американской Доктрине о ядерных операциях, как известно, допускается ограниченное применение ядерных боеголовок для перелома хода боевых действий с использованием обычного оружия.

Сегодня перед участниками программы стоит проблема в том, что ресурс значительной части самолетов, участвующих в этой программе (F-16AM/BM и Tornado) истекает и их необходимо заменить в ближайшее время. Италия, Бельгия, Нидерланды и, конечно же, США решили использовать для этого истребители F-35A.

В свою очередь, дальнейшее участие Германии из-за старения машин Tornado под вопросом – «Еврофайтеры», которые возьмут на себя большинство задач Tornado, не приспособлены для использования бомб B61. Берлин также не хочет покупать американские F-35 из-за того, что это идет в разрез с интересами национальной оборонной промышленности.

Проблема сохранения американского ядерного арсенала в Германии – вопрос сохранения геополитического престижа США. Если Берлин добьется вывода американскго ядерного оружия, то и другие страны захотят избавиться от столь опасного груза.

Поэтому вариант размещения в Польше ядерного оружия вполне возможен в долгосрочной перспективе. Только Варшаве уже сегодня предстоит вложить немалые средства и усилия в этот проект: в угоду США разрушается экономика, разрывается выгодное сотрудничество с РФ и тратятся десятки миллионов долларов на американское вооружение.

Польша очень хочет казаться значимым и влиятельным политическим игроком не только в регионе, но и в Европе, а не марионеткой США. Называя на законодательном уровне политику России «главной угрозой», можно оправдать любую сдачу своих национальных интересов США.

Однако как бы не старалась Варшава, управление ядерным арсеналом всегда останется за Вашингтоном, а польским пилотам будет отведена роль под прицелом противника сбрасывать бомбы там, где укажет Пентагон. При этом, в случае присоединения к натовской программе совместного использования ядерного оружия, следует предвидеть вероятный раскол как в польском обществе, так и среди союзников.

В целом, вариант размещения ядерного оружия непосредственно у границ Беларуси и России лишь усугубит и без того сложные отношения между Москвой и Вашингтоном, а также коренным образом повлияет на безопасность в Европе.

Николай Астровский