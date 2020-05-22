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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?

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Ядерная война
Ядерная война.
Источник изображения: www.belvpo.com

Под прикрытием возобновленных американских маневров «Defender Europe-20 Plus» самолетами тактической авиации Польши возможно будут отработаны вопросы применения ядерного оружия.

Такие предположения вытекают из недавнего заявления посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер о том, что американский ядерный арсенал может быть передислоцирован из Германии в Польшу. Это сообщение в twitter-аккакунте Мосбахер появилось на фоне продолжающейся в ФРГ политической дискуссии о нецелесообразности размещения ядерного оружия в стране и одновременно на фоне пресс-релиза командования сил США в Европе о предстоящей активизации мероприятий оперативной и боевой подготовки у границ России и Беларуси.

Согласно скудной информации Пентагона о предстоящих в Польше маневрах, связанных единым замыслом и сценарием с «Defender Europe-20», велика вероятность переброски дополнительных американских сил в Европу и их развертывание у границ Беларуси и России. Кроме того, не исключается задействование в этих мероприятиях бомбардировочной и тактической авиации.

Если теоретически рассматривать заявление Джорджетт Мосбахер и перспективу присоединения Варшавы к натовской стратегии совместного использования ядерного оружия, то очевидно, что пилотам Войска Польского необходимы не только специальные навыки, но и летательные аппараты, специально оборудованные под эти цели.

Для этого Варшаве потребуется решить ряд политических, правовых и технических проблем. Возможно, после преодоления этих препятствий (если это возможно), необходимо будет адаптировать и сертифицировать для применения ядерных бомб, например будущие польские истребители F-35, которые имеют возможность применения бомб B61. Кроме того, можно модернизировать для этих целей имеющиеся у польских ВВС самолеты F-16.

Конечно, адаптация самих летательных аппаратов должна происходить параллельно с выбором соответствующей специальной инфраструктуры, а также, например, организацией дополнительной защиты мест хранения бомб и самолетов от удара противника, организацией специальной связи. Наиболее подходящей для этого является военная база в Повидзе, где полным ходом Пентагон вкладывает деньги в строительство хранилищ для американского вооружения и военной техники.

Сегодня система совместного использования ядерного оружия НАТО включает бомбы B61, из которых около 200 хранятся на базах в Германии, Бельгии, Италии, Турции и Нидерландах. Их способны переносить самолеты «двойного» назначения – F-16, F-15E и Tornado. Бомбы принадлежат Соединенным Штатам, но они могут быть переданы странам-участницам программы в случае конфликта. Предполагается, что такая форма общей системы сдерживания делает ее более надежной, поскольку за нее отвечает группа стран, а не только США.

В новой американской Доктрине о ядерных операциях, как известно, допускается ограниченное применение ядерных боеголовок для перелома хода боевых действий с использованием обычного оружия.

Сегодня перед участниками программы стоит проблема в том, что ресурс значительной части самолетов, участвующих в этой программе (F-16AM/BM и Tornado) истекает и их необходимо заменить в ближайшее время. Италия, Бельгия, Нидерланды и, конечно же, США решили использовать для этого истребители F-35A.

В свою очередь, дальнейшее участие Германии из-за старения машин Tornado под вопросом – «Еврофайтеры», которые возьмут на себя большинство задач Tornado, не приспособлены для использования бомб B61. Берлин также не хочет покупать американские F-35 из-за того, что это идет в разрез с интересами национальной оборонной промышленности.

Проблема сохранения американского ядерного арсенала в Германии – вопрос сохранения геополитического престижа США. Если Берлин добьется вывода американскго ядерного оружия, то и другие страны захотят избавиться от столь опасного груза.

Поэтому вариант размещения в Польше ядерного оружия вполне возможен в долгосрочной перспективе. Только Варшаве уже сегодня предстоит вложить немалые средства и усилия в этот проект: в угоду США разрушается экономика, разрывается выгодное сотрудничество с РФ и тратятся десятки миллионов долларов на американское вооружение.

Польша очень хочет казаться значимым и влиятельным политическим игроком не только в регионе, но и в Европе, а не марионеткой США. Называя на законодательном уровне политику России «главной угрозой», можно оправдать любую сдачу своих национальных интересов США.

Однако как бы не старалась Варшава, управление ядерным арсеналом всегда останется за Вашингтоном, а польским пилотам будет отведена роль под прицелом противника сбрасывать бомбы там, где укажет Пентагон. При этом, в случае присоединения к натовской программе совместного использования ядерного оружия, следует предвидеть вероятный раскол как в польском обществе, так и среди союзников.

В целом, вариант размещения ядерного оружия непосредственно у границ Беларуси и России лишь усугубит и без того сложные отношения между Москвой и Вашингтоном, а также коренным образом повлияет на безопасность в Европе.


Николай Астровский

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Белоруссия
Бельгия
Германия
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Турция
Продукция
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EF-2000
F-15
F-16
F-35
F-35A
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NATO
Военные учения
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5 комментариев
№1
22.05.2020 02:50
Дело даже не в В61,что будем делать когда США начнут свои ракеты средней и меньшей дальности с ЯБЧ по всей восточной Европе плодить,тем более когда они свой гиперзвук допилят
0
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№2
22.05.2020 06:43
Цитата, ID: 19707 сообщ. №1
Дело даже не в В61,что будем делать когда США начнут свои ракеты средней и меньшей дальности с ЯБЧ по всей восточной Европе плодить,тем более когда они свой гиперзвук допилят

Зачем США свои "свои ракеты средней и меньшей дальности с ЯБЧ по всей восточной Европе плодить"? С какой разумной целью?
Подставить себя под ответный российский удар? Подставить  под "превентивный обезоруживающий" (и очень точный, хирургически-точный) удар как своих солдат, так и рабски исполняющих американские приказы "туземных" славянских вождей и шаманов?
Большей глупости, чем "свои ракеты средней и меньшей дальности с ЯБЧ по всей восточной Европе плодить", и придумать с учетом интересов США трудно. В США, как и везде, дураков много, но на уровне решений такого уровня тут предусмотрены эффективные процедуры по фильтрации таких персонажей.
США - это не Польша, не Украина, и не Прибалтика. Это вменяемая страна с населением, которое контролирует свои избранные органы власти, а эти органы власти контролируют - и эффективно - эту самую "олигархию".
США ОЧЕНЬ неохотно начинают войны. По крайней мере, за последние лет 200. Их (США) надо долго на это раскручивать, причем не словами, а делами, типа многочисленных потоплений немцами американских кораблей в 1917 г. .
Задача США - и наших правящих элит - не втягивание США в войну, а созранение своего господствующего положения в мире. Необходимое (но недостаточное) условие для этого - недопущение союза России с ЕЭС или Китаем. Для этого НЕОБХОДИМА "моральная" дискредия России - настолько, чтобы мысль о союзе с ней вызывала отвращение. Размещение американских БРСД в блядских и полубезумных (по мнению "немцев") странах типа Польши, Украины, Латвии, Румынии и пр. в том же духе - особенно после разрыва ДБРСД американцами  - будет рассматриваться "немцами" как  неадекватная угроза России со стороны США. Это дискредитирует - в глазах и "немцев", и китайцев - не Россию, а США, и развяжет (до определенной степени) руки России.
НИКТО НЕ БУДЕТ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ В ЕВРОПЕ РЕЗКИХ ШАГОВ - чтобы не портить самим себе свою  игру. Особенно американцы - игра пока если и не в их пользу, то еще не вышла на реально опасную  стадию.
Американцы сейчас с удовольствием развязали бы войну в Европе - но только так, чтобы самим ПОЛНОСТЬЮ остаться в стороне. Но это НЕВОЗМОЖНО - претензии на господство над миром подразумевают и глобальную ответственность.

Это в случае "рационального поведения".
Но не факт, что США останутся в рамках рационального поведения, в этом огромная опасность. Дураков в США отфильтровывают, а вот религиозных по сути - не по форме - фанатиков - нет. Если у нас в случае глобальных изменений верх возьмет протестантский фанатик (в душе) - типа Рейгана - вот тут всем мало не покажется.
-1
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№3
22.05.2020 08:23
Цитата, q
.Зачем США свои "свои ракеты средней и меньшей дальности с ЯБЧ по всей восточной Европе плодить"? С какой разумной целью?
А с какой целью тогда США из РСМД вышли?

Цитата, q
.Подставить себя под ответный российский удар? Подставить  под "превентивный обезоруживающий" (и очень точный, хирургически-точный) удар как своих солдат, так и рабски исполняющих американские приказы "туземных" славянских вождей и шаманов
Всё их усилия направлены на то,чтобы этого ответного удара не было,и в один прекрасный момент у них может появиться соблазн "попробовать"
Цитата, q
.туземных" славянских вождей и шаманов
Вот их то как раз США и не жаль,более того это их прямое предназначение,Старая Европа не против того, что бы полем боя стали эти страны, чтобы обезопасить себя,и как они считают,снять с себя ответственность,Германия ведь не против ЯО США в Польше,а только на своей территории
Цитата, q
.Размещение американских БРСД в блядских и полубезумных (по мнению "немцев") странах типа Польши, Украины, Латвии, Румынии и пр. в том же духе - особенно после разрыва ДБРСД американцами  - будет рассматриваться "немцами" как  неадекватная угроза России со стороны США. Это дискредитирует - в глазах и "немцев", и китайцев - не Россию, а США
При Трампе США уже дискредитировали себя дальше некуда,не думаю что мнение других стран их сильно волнует
0
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№4
22.05.2020 09:53
Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
Зачем США свои "свои ракеты средней и меньшей дальности с ЯБЧ по всей восточной Европе плодить"? С какой разумной целью?
Подставить себя под ответный российский удар?

Идиотский вопрос, идиотский же и ответ!!

А зачем США размещали РСД с ядернысм БЧ в 60-70-х годах в Европе, собирались разместить в Турции?
А затем, что полетное время из этих регионов до Москвы всего несколько минут!  У СССР оставалось очень мало времени на оценку ситуации и принятие решения. Именно это вынудило создание системы Периметр, которую сейчас одни очень критикуют, но другие очень нахваливают. Именно это принудило СССР к размещению своих ракет на Кубе.
РСД с малым полетным временем давали возможность США нанести безнаказанный внезапный удар по СССР, оставаясь вроде бы в стороне. Это порождало иллюзию безнаказанности и вело к глобальной бойне.
Сейчас мы наблюдаем новый виток в том же направлении. Россия традиционно начнет плодить свои РСД, которые не достают до США, а безопасность "партнеров" никогда не волновала, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
  Ответом тут может быть только развитие подводного флота с МБР и Посейдонами на борту, а также размещение дронов типа Посейдон в прибрежной акватории пиндостана.
Я так считаю.
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№5
22.05.2020 10:09
Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
США ОЧЕНЬ неохотно начинают войны. По крайней мере, за последние лет 200.

даже слов нет , одни маты.
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