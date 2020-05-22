Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вернулся в море

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Американский авианосец "Теодор Рузвельт", на котором произошла массовая вспышка коронавируса, впервые вышел в море после почти двухмесячного нахождения на базе, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на заявление ВМС США.

Как сообщают ВМС, в среду авианосец покинул базу на острове Гуам и вошел в Филиппинское море.

"После полной гигиенической обработки от кормы до носа необходимое для управления кораблем число членов экипажа вернулось на борт после прохождения строгой проверки на готовность к несению службы", - говорится в заявлении ВМС США.

Начальник медицинской службы контр-адмирал ВМС Брюс Джиллингем заявил в интервью CNN, что он "уверен", что Рузвельт "готов с точки зрения медицинских показателей", несмотря на то, что у некоторых моряков, вернувшихся на корабль, положительный тест на коронавирус.

"У людей могут быть постоянные симптомы в течение долгого времени, но, учитывая информацию, которую мы имеем на сегодняшний день, сейчас они вряд ли смогут кого-то заразить", - заявил он.

Ранее заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких военных кораблях США. Самая массовая вспышка произошла на борту авианосца "Теодор Рузвельт". По последним данным ВМС, коронавирус был выявлен у 1150 человек, один человек скончался. Авианосец пришвартовался на американской базе на острове "Гуам". Часть военнослужащих с американского авианосца поместили на карантин в гостиничных номерах на острове Гуам.