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РИА Новости

Экспортеры российской военной продукции получат господдержку

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Сборка автомата Калашникова в цеху "Ижмаша"
Сборка автомата Калашникова в цеху "Ижмаша".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Вяткин

МОСКВА, 21 мая/ Радио Sputnik. Организации-экспортеры российской военной продукции получат дополнительную государственную поддержку, сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

"В качестве точечных мер планируем оказывать дополнительную господдержку отдельным организациям-экспортерам военной продукции", – сказал информагентству Борисов.

Президент РФ Владимир Путин в апреле на совещании по состоянию дел в строительной отрасли в связи с коронавирусной инфекцией поручил субсидировать процентную ставку на кредиты для компаний, которые сохранят занятость и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российский лидер также рассказал об уникальных видах имеющегося в стране оружия.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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