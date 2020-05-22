Экспортеры российской военной продукции получат господдержку

МОСКВА, 21 мая/ Радио Sputnik. Организации-экспортеры российской военной продукции получат дополнительную государственную поддержку, сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

"В качестве точечных мер планируем оказывать дополнительную господдержку отдельным организациям-экспортерам военной продукции", – сказал информагентству Борисов.

Президент РФ Владимир Путин в апреле на совещании по состоянию дел в строительной отрасли в связи с коронавирусной инфекцией поручил субсидировать процентную ставку на кредиты для компаний, которые сохранят занятость и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российский лидер также рассказал об уникальных видах имеющегося в стране оружия.