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РИА Новости

Юрий Борисов: оборонный заказ выполняется несмотря на COVID-19

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на расширенном заседании итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в М
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на расширенном заседании итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

В связи с введением режима самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции подавляющее большинство промышленных предприятий в России полностью или частично приостановили свою работу, отправив сотрудников по домам. Продолжают ли работу предприятия оборонно-промышленного комплекса, как в текущих условиях обеспечить выполнение гособоронзаказа, какие меры поддержки будут оказаны предприятиям оборонки и как COVID-19 сказался на разработке, испытаниях и производстве новых российских вооружений — на эти вопросы в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

— Юрий Иванович, какое влияние коронавирус оказал на выполнение гособоронзаказа? В каких отраслях возможны риски невыполнения и кто выходит из ситуации с наименьшими потерями?

— В целом ситуацию с выполнением государственного оборонного заказа даже в новых реалиях можно назвать стабильной. Уровень контрактации и кассовое исполнение в этом году чуть выше, чем в 2019-м. Руководители интегрированных структур с учетом обстановки в регионах и важности производственных задач принимают все необходимые меры как для сохранения жизни и здоровья сотрудников, так и для обеспечения непрерывности производства. Мониторинг организаций ОПК, в том числе их финансово-экономического состояния, проводится ежедневно.

Практически весь состав, задействованный в производстве, продолжал трудиться. На удаленку перевели только сотрудников старше 65 лет и тех, кто мог работать дистанционно. По мере снятия регионами ограничений сектор ОПК будет переводиться в обычный режим.

— В "эпоху коронавируса" правительство приняло меры поддержки для большинства отраслей экономики. А что с ОПК?

— Президент РФ указал на необходимость безусловного выполнения гособоронзаказа даже в условиях ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Правительство утвердило план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости оборонно-промышленного комплекса.

По сути, там три основных меры поддержки. Во-первых, ускоренное размещение заданий гособоронзаказа, в частности, заключение госконтрактов с единственными поставщиками по ориентировочным ценам. Данная мера исключит очередной раунд ценовых войн и позволит опережающими темпами разместить задания гособоронзаказа в пределах его показателей (без их превышения). Далее, хеджирование финансовых рисков предприятий, в частности, 80-процентное авансирование работ единомоментно вместо поквартального авансирования в рамках заключенных контрактов. Для закупок электронно-компонентной базы по госконтрактам в рамках гособоронзаказа авансирование предлагается довести до ста процентов. И, наконец, обеспечение загрузки предприятий при объективном падении рыночного спроса на гражданскую продукцию, в частности, опережающие закупки авиационной и автомобильной техники по кредитной схеме. Предлагается сконцентрировать весь объем закупок, рассчитанный в госпрограмме вооружений до 2027 года, во временных рамках до 2024 года.

В качестве точечных мер планируем оказывать дополнительную господдержку отдельным организациям — экспортерам военной продукции. Прорабатываем вопрос о компенсации курсовых разниц организациям ОПК при закупке импортных комплектующих в рамках выполнения гособоронзаказа. А также нацеливаем предприятия на ускоренное импортозамещение сырья, материалов и комплектующих в образцах военной и специальной техники.

Мы также работаем над смягчением влияния штрафных санкций на экономику предприятий. Финальное исполнение заданий гособоронзаказа зачастую зависит от поставок комплектующих и материалов по всей кооперационной цепочке. В отдельных случаях головным исполнителям (при объективных сбоях в поставках) предлагается предоставлять отсрочки по уплате штрафов, пеней и неустоек перед госзаказчиками гособоронзаказа. Правительство намерено проводить мониторинг применения штрафных санкций по госконтрактам в рамках гособоронзаказа. До конца третьего квартала 2020 года мы намерены ввести мораторий на все виды проверок, кроме санитарно-эпидемиологических.

Предполагается, что объемы гособоронзаказа будут сохранены в соответствии с лимитами госпрограммы вооружения, а также финансирования программы "Развитие ОПК". Комплекс правительственных мер поддержан Минфином РФ, Минэкономразвития РФ, ФАС и подавляющим большинством госзаказчиков.

— Сколько самолетов Су-57 планируется передать Вооруженным силам в этом году? Как поменялись планы производства этого истребителя в связи с коронавирусом?

— В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки.

В 2020 году запланирована поставка самолетов установочной партии, в дальнейшем предусматривается существенное увеличение объемов поставки. ПАО "Компания "Сухой" совместно с организациями кооперации предпринимают все возможные усилия, направленные на минимизацию последствий, вызванных форс-мажорными обстоятельствами.

— Сказались ли меры, предпринятые в рамках самоизоляции, на подготовке к летным испытаниям новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"? Определены ли сроки для испытаний?

— Работы ведутся в плановом порядке. На предприятиях, участвующих в создании комплекса, производственные процессы не останавливались. Там приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включая тестирование сотрудников.

Летные испытания будут проводиться в сроки, определенные генконструктором и Минобороны РФ.

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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Минэкономразвития РФ
Сухой ПАО
ФАС
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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