Фальков призвал внедрить российское программное обеспечение в вузах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Необходимо внедрить отечественное программное обеспечение для обучения студентов, работа над этим идет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса онлайн, отметил он.

"Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в онлайн формате. В этих условиях мы в максимально короткие сроки должны обеспечить свой суверенитет, доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов. Задел в этом направлении у отечественных компаний уже есть", - сказал Фальков.