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РИА Новости

Фальков призвал внедрить российское программное обеспечение в вузах

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Необходимо внедрить отечественное программное обеспечение для обучения студентов, работа над этим идет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса онлайн, отметил он.

"Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в онлайн формате. В этих условиях мы в максимально короткие сроки должны обеспечить свой суверенитет, доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов. Задел в этом направлении у отечественных компаний уже есть", - сказал Фальков.
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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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