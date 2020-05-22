Bloomberg со ссылкой на власти Триполи: МиГ-29 и Су-24 переброшены с базы Хмеймим в Ливию

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Из Ливии приходят сообщения о том, что Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара обещает развязать крупнейшую в истории страны авиационную кампанию. Такое заявление сделал командующий ВВС ЛНА Сакр аль-Джаруши. По его словам, эта кампания может быть начата, так как турецкие силы стали «законными целями для ливийских военно-воздушных сил». Под ливийскими ВВС понимается та их часть, которая контролируется маршалом Халифой Хафтаром.

Сам маршал Хафтар после молчания, которое он сохранял после поражения в Аль-Ватии, заявил о том, что Анкара должна знать – «она своё ещё получит».

Об этом сообщает американское информагентство «Блумберг» со ссылкой на ЛНА.

В Bloomberg также заявляют, что якобы несколько боевых самолётов переброшены с российской военной базы Хмеймим (Сирия) на один из подконтрольных Хафтару ливийских аэродромов. Американская служба информации в этом случае ссылается на главу службы безопасности администрации Триполи – то есть, на силы Файеза Сараджа.

Тем временем из Турции приходят сообщения о том, как реагирует администрация Реджепа Эрдогана. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, «Анкара ответит самым решительным образом».

При этом в СМИ утверждается, что ранее Турция морем отправила в Ливию несколько установок противовоздушной обороны. О каких конкретно установках идёт речь, не сообщается. Зато говорится, что именно эти корабли могут стать целью авиации Хафтара или «поддерживающих его сил».

Ранее в ЛНА заявили, что не собираются начинать боевые действия против ПНС в священный для мусульман месяц Рамадан. Окончание этого месяца в текущем году приходится на 23 мая.

Тем временем всё тот же Bloomberg со ссылкой на главу службы безопасности администрации Триполи Фатхи Башахгу пишет, что в Ливию с Хмеймима якобы переброшены истребители МиГ-29, бомбардировщики Су-24, которые прилетели в сопровождении истребителей поколения 4++ Су-35 ВКС РФ.

Никаких подтверждений этой информации со стороны российских официальных лиц, включая Минобороны РФ, на данный момент нет.