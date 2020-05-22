В ОАК назвали информацию об уходе гендиректора "Туполева" слухами

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) не стали комментировать слухи о скором уходе Александра Конюхова с поста гендиректора ПАО "Туполев".

Ранее о возможной отставке Конюхова сообщили СМИ со ссылкой на источники.

"Слухи не комментируем", - сказали в пресс-службе ОАК.

ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и дальней авиации ОАК.