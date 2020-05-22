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РИА Новости

В ОАК назвали информацию об уходе гендиректора "Туполева" слухами

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Логотип ПАО "Туполев"
Логотип ПАО "Туполев".
Источник изображения: © Фото : ПАО "Туполев"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) не стали комментировать слухи о скором уходе Александра Конюхова с поста гендиректора ПАО "Туполев".

Ранее о возможной отставке Конюхова сообщили СМИ со ссылкой на источники.

"Слухи не комментируем", - сказали в пресс-службе ОАК.

ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и дальней авиации ОАК.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
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