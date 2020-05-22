В Пекине заявили, что не скрывают данных о военных расходах

ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Китай ежегодно предоставляет в ООН отчёт о своих военных расходах, в КНР нет скрытых военных расходов, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.

"В соответствии с законом "О бюджете КНР" проект годового оборонного бюджета рассматривает и одобряет ВСНП. Начиная с 2007 года Китай каждый год отчитывается ООН о своих военных расходах, все о том, откуда средства берутся и как используются", - заявил Чжан Есуй.

Он отметил, что "скрытых военных расходов (в Китае - Прим. ред.) не существует".

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа Китая, которая была перенесена на два месяца из-за эпидемии коронавируса, откроется 22 мая в Пекине.