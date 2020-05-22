СМИ: США выходят из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 мая/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты в пятницу сообщат российской стороне о выходе из Договора по открытому небу, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.

Согласно информации NYT, подобный выход США из очередного соглашения может означать, что президент страны Дональд Трамп не намерен продлевать основополагающий Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году.

В то же время Associated Press сообщает со ссылкой на администрацию президента США, что Дональд Трамп в четверг уже уведомил международных партнеров о выходе из договора в связи с тем, что Россия якобы нарушает свои обязательства.

В прошлом Россия и США не раз обвиняли друг друга в нарушениях договора. New York Times пишет со ссылкой на секретные данные Пентагона и разведки США, что Россия может использовать договор для наблюдения за критической инфраструктурой США и даже кибератак, но подтверждений этому не приводит. Газета также отмечает вероятное недовольство союзников США в связи с выходом из договора.

В МИД РФ заявили, что уведомлений от Вашингтона Россия не получала, однако такое решение США станет прискорбным шагом, сообщает РИА Новости.

"Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор - ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе", – заявил директор департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

В апреле радио Sputnik сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о высокой вероятности решения США о выходе из Договора об открытом небе.