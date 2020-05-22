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РИА Новости

Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием

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Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007.
Источник изображения: © AFP 2020 / Tim Sloan

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Экс-директор Центрального разведывательного управления США и отставной генерал Майкл Хайден назвал "безумием" выход США из Договора по открытому небу.

Хайден отреагировал в Twitter на ретвит статьи New York Times, где говорилось о предстоящем выходе США из договора.

"Это безумие", - написал Хайден, напомнив, что был директором ЦРУ.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

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