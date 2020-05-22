Пентагон отказался комментировать выход США из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. В Пентагоне не комментируют сообщения о выходе США из Договора по открытому небу и заявляют о приверженности соглашениям, которые отвечают национальной безопасности страны и союзников.

О намерении США выйти из договора в четверг сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в администрации. Причиной выхода называются якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.

"Нам нечего объявлять о Договоре по открытому небу. Я бы посоветовал обратиться в Совет национальной безопасности для получения дополнительной информации", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены соглашениям, которые способствуют укреплению безопасности США, союзников и партнеров; поддаются проверке и исполнению; и включают партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства", - добавил он.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.