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Раскрыты итоги испытаний Су-57

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Источник изображения: Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

В 2020 году Минобороны России должно получить установочную партию истребителей Су-57, после чего планируется существенное увеличение объемов поставок данных самолетов, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

«В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки», — заявил чиновник.

Борисов добавил, что работы по подготовке межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» к летным испытаниям «ведутся в плановом порядке».

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным образцом данного самолета.

Тогда же в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

В сентябре 2019 года Минобороны России показало ролик совместного полета Су-57 и беспилотника «Охотник».

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Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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