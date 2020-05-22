Раскрыты итоги испытаний Су-57

В 2020 году Минобороны России должно получить установочную партию истребителей Су-57, после чего планируется существенное увеличение объемов поставок данных самолетов, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

«В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки», — заявил чиновник.

Борисов добавил, что работы по подготовке межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» к летным испытаниям «ведутся в плановом порядке».

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным образцом данного самолета.

Тогда же в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

В сентябре 2019 года Минобороны России показало ролик совместного полета Су-57 и беспилотника «Охотник».