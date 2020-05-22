Страны-экспортёры нефти озабочены победой ПНС над Хафтаром в Аль-Ватии: названы причины

Источник изображения: topwar.ru

Военный успех сил, которые обозначаются как силы Правительства национального согласия в Ливии, может оказаться лишь локальным для Файеза Сараджа и тех, кто его поддерживает из-за рубежа. При этом такой успех может противоречить интересам большинства крупных игроков на рынке нефти. Нужно отметить, что под контролем Ливийской национальной армии пока продолжают находиться несколько крупных нефтяных полей.

Обозреватель Сальма эль Вардани в издании World Oil, освещающем события в мире, связанные с рынком нефти, пишет, что Халифа Хафтар «давно жаловался на власти в Триполи за то, что те замыкают все доходы от продажи нефти на себя, не занимаясь справедливым перераспределением таких доходов». Именно с этим и была связана устроенная им частичная блокировка портовой инфраструктуры и нефтедобычи на крупных месторождениях.

В материале говорится о том, что для закрепления успеха в районе авиабазы Аль-Ватия войска Сараджа и его турецкие союзники могут осуществить попытку взять под полный контроль западные нефтяные поля Шарара и Эль-Фила.

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Но прошлые действия Хафтара позволяют предположить, что он не прекратит блокаду нефтяных портов и не разрешит открывать месторождения, если не будет заключена сделка, дающая ему долю энергетических поступлений Ливии.

Отмечается, что если в 2019 году ливийский экспорт достигал значения в 1,2 млн баррелей, то теперь рухнул до 90 тыс. баррелей в сутки. При этом в 2019 году около 400 тыс. баррелей экспортировались именно с месторождений Шарара и Эль-Фила. И сегодня именно силы Халифы Хафтара не позволяют Сараджу «распаковать» месторождения и начать добычу на уровне декабря 2019 года. В World Oil пишут, что если Сарадж добьётся своего, то экспорт ливийской нефти взлетит в десятки раз и нанесёт удар по тем договорённостям, которых с таким трудом удалось достичь совсем недавно в формате ОПЕК+ ключевым игрокам на рынке нефти.

Источник изображения: topwar.ru

Но проблема в том, что на саму Ливию новое соглашение ОПЕК+ в полной мере не распространяется. Другими словами, ограничения по нефтедобычи в Ливии сегодня обеспечивают именно силы маршала Хафтара. И если ЛНА потерпит поражение, то ливийская нефть хлынет на мировой рынок, снова обрушив цены.

Именно по этой причине на Западе, да и среди стран-экспортёров нефти, озабочены тем, что силы Сараджа, поддерживаемые Эрдоганом, одержали победу в Аль-Ватии. Западу явно нужен баланс сил в Ливии, и победа какой-либо из сторон на данный момент интересам Запада и стран-экспортёров точно не отвечает.

В материале Сальмы эль Вардани приводится мнение главы канадской консалтинговой компании RS Energy Group Билла Фэррена. Он говорит о том, что даже после поражения Хафтара в Аль-Ватии маловероятно то, что Правительство национального согласие одержит победу во всей Ливии.