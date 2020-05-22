ОСК расторгла контракт с подрядчиком на строительство сухого дока в Мурманске

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Контракт на строительство сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске с компанией АО "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (И.И.С.) расторгнут. Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

По словам Рахманова, ОСК расторгла контракт с АО "И.И.С." контракт на строительство сухого дока, необходимого для проведения докования ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Причина расторжения - неудовлетворительные темпы строительства. Как ранее сообщалось, работы идут с задержкой, ввод дока в эксплуатацию перенесен с 2020 года на 2021.

Однако, подчеркнул глава ОСК, на сроки сдачи "Адмирала Кузнецова" это никак не повлияет, так как в ближайшее время работы будут продолжены с другим подрядчиком. В то же время предыдущий подрядчик будет должен отчитаться за все 900 млн. аванса, полученные от ОСК в рамках контракта.

Договор с АО "И.И.С." был расторгнут накануне. Мы сейчас обсуждаем вопрос выбора нового подрядчика. Есть выбор из трех крупных российских компаний, принадлежащих ответственным российским бизнесменам. С каждым из этих потенциальных подрядчиков согласована необходимость начала докования корабля - лето 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику в 2022 году

- заявил Рахманов.

Напомним, что контракт на модернизацию сухого дока на 35-м СРЗ для докования "Адмирала Кузнецова" был заключен в июле 2019 года после затопления плавучего дока ПД-50. Сама модернизация заключается в перестройке двух смежных сухих доков завода (одного длиной 187 м и шириной по верху 28 м, и другого длиной 236 м и шириной по верху 30,8 м, оба дока имеют ширину по дну по 22 м) в один большой док путем сноса перегородки между ними. По итогам модернизации будет создан самый большой в России сухой док для приема крупных судов и кораблей, который будет иметь длину 335 м и ширину по дну 60 м и по верху 70 м.

Полную модернизацию сухого дока с обновлением всех конструкций гидросооружения — стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего, - планировалось завершить в течение 2020 года.