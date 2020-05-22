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WarSpot

OPIR: пять спутников за $5,3 млрд

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США расширяют возможности противоракетной обороны. Вчера, 20 мая, портал c4isrnet.com сообщил о том, что Космические силы США заключили контракт с Northrop Grumman на два новых спутника системы Overhead Persistent InfraRed (OPIR).

Спутники системы OPIR предназначены для отслеживания пусков ракет. Ранее Минобороны США заказало у компании Lockheed Martin три геосинхронных спутника нового поколения за $2,9 млрд. Теперь же заключён контракт с Northrop Grumman на два спутника с полярной орбитой Next Gen OPIR за $2,4 млрд.

Рендер спутника системы Next Gen OPIR

Источник изображения: c4isrnet.com

Пять новых спутников должны стать основой противоракетной обороны США нового поколения и заменят спутники системы SBIRS (Space Based Infrared Surveillance). Используя инфракрасные датчики, спутники смогут обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты. Планируется, что первые спутники будут отправлены на орбиту уже к 2025 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
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