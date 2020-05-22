ОСК расторгла контракт с подрядчиком по модернизации «Адмирала Кузнецова»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) расторгла контракт с исполнителем работ по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов», заявил глава корпорации Алексей Рахманов.

"Договор с АО "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" ("И.И.С.") был расторгнут накануне. Мы сейчас обсуждаем вопрос выбора нового подрядчика. Есть выбор из трех крупных российских компаний, принадлежащих ответственным российским бизнесменам. С каждым из этих потенциальных подрядчиков согласована необходимость начала докования корабля – лето 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику в 2022 году", – сказал Рахманов, передает РИА "Новости".

Предыдущий подрядчик, по его словам, должен отчитаться за потраченные 900 млн из аванса в размере 2,6 млрд рублей.

"Финансовое состояние компании неудовлетворительное, аванс они взяли намного больше, чем выполнили работ. Это не более 10% первого этапа стоимостью 7 млрд рублей из законтрактованных 24", – уточнил глава корпорации.

Подрядчик забил всего 145 свай из 728 необходимых для устройства перемычки и откачки воды, указал Рахманов. В "И.И.С." в то же время пожаловались, что заказчик создал условия, в которых реконструкция дока становится невозможной. По данным компании, заказчик не оплатил фактически выполненные работы на 800 млн рублей, задержал предоставление проектно-сметной документации больше, чем на полгода.

Рахманов заверил, что смена подрядчика по контракту на модернизацию не скажется на сроках работ. Модернизация, по его словам, завершится в 2022 году.

В апреле СМИ сообщали, что из-за проблем с подрядчиком, занимающимся модернизацией корабля – петербургской компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" – сроки работ по усовершенствованию дока, где проходит ремонт авианосца, откладываются минимум на год. По данным прессы, ОСК пригрозила подрядчику расторжением контракта.

Напомним, в декабре президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщил, что единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта это не повлияет.

Алексей Дегтярев