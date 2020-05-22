Ответ «Армате»: Франция и Германия создают свой танк

Эксперт оценил перспективы создания нового франко-немецкого танка

В Европе приступили к созданию основной наземной боевой системы будущего (Main Ground Combat System, MGCS). Новые танки заменят собой «Леопард 2А7» бундесвера и «Леклерк» вооруженных сил Франции уже с 2035 года. Что будут представлять собой новые основные наземные боевые системы, разбиралась «Газета.Ru».

Компании KMW (Krauss-Maffei Wegmann), Nexter Systems и Rheinmetall AG получили разрешение на первоначальное изучение архитектуры основной наземной боевой системы будущего (Main Ground Combat System, MGCS). Об этом сообщила германская компания Rheinmetall, являющаяся участником данного консорциума.

MGCS является совместным франко-германским оборонным проектом. Реализации этой программы, которая будет осуществляться под политическим руководством Германии, должна привести к созданию танк, который заменит «Леопард 2А7» бундесвера и АМХ-56 «Леклерк» вооруженных сил Франции.

Начав с программы закупок в рамках проекта MGCS, Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Nexter Systems и Rheinmetall AG в декабре 2019 года учредили рабочую группу (ARGE). Участники консорциума подписали с Федеральным управлением бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и эксплуатационной поддержке (BAAINBw), выступавшим от имени Германии и Франции, контракт на первую часть работ по определению системной архитектуры нового образца (System Architecture Definition Study, SADS, часть 1).

Данный контракт является «выстрелом стартового пистолета для промышленности к началу выполнения этапа по созданию демонстратора MGCS», отметили в компании Rheinmetall AG.

На заседании франко-германского совета министров в Тулузе 16 октября 2019 года министры обороны обеих стран, Флоренс Парли и Аннегрет Крамп-Карренбауэр, особо подчеркнули свою приверженность развитию MGCS.

ARGE - немецкое сокращение, обозначающее Arbeitsgemeinschaft или «рабочую группу». Согласно немецкому законодательству, группа выступает в качестве договорного партнера федерального управления бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и эксплуатационной поддержке на первом этапе программы. Помимо этого, должностные лица трех компаний представляют ARGE по отношению к третьим сторонам.

Цель предстоящего исследования - окончательно согласовать концепции MGCS, определенные в ходе предыдущих наработок, проанализировать разного рода дополнительные детали и в конечном итоге предложить общую многоплатформенную архитектуру.

Три предприятия-участника консорциума будут оценивать аспекты различных концепций, в том числе: техническую осуществимость проекта; возможность уложиться в запланированные сроки, определенные для реализации программы; способность удовлетворить оперативные потребности обеих армий; эффективность и совместимость с национальными «системами систем» (SCORPION для Франции и оцифровкой наземных операций (D-LBO) для Германии).

Подчеркивается, что рабочие места в первой части системной архитектуры нового образца должны быть поровну распределены между Францией и Германией в соотношении 50/50. Ожидается, что первый этап работ по определению архитектуры основной наземной боевой системы будущего продлится 18 месяцев.

Пока что о новом евротанке известно очень немного.

Указывается, что новый танк должен иметь ряд средств защиты разного рода, способных противостоять всем основным угрозам. Комбинированное бронирование корпуса и башни будет дополняться динамической защитой. Броня и накладные элементы должны будут обеспечивать защиту как от снарядов разных типов, так и от мин или взрывных устройств. Оптические приборы будут иметь специальную защиту от лазерного излучения, предотвращающую «ослепление» танка и его экипажа.

Ранее сообщалось, что танк MGCS получит расширенный набор датчиков и средств обнаружения, способствующих повышению живучести на поле боя. Для этого могут использоваться оптические, инфракрасные, акустические и иные сенсоры. Предлагается разработать новый комплекс оптико-электронного подавления на основе лазера. С его помощью можно будет бороться с оптикой противника, в первую очередь, с прицельными устройствами бронетехники противотанковых комплексов.

«Когда Германия и Франция в начале XXI века резко сократили численность строевых танков своих вооруженных сил (до 306 и 200 единиц соответственно), для военно-промышленных компаний бронетанкового сектора этих стран прозвучал первый тревожный звоночек», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Как пояснил собеседник издания,

французский концерн GIAT (ныне Nexter) и немецкая компания Krauss-Maffei Wegman первоначально рассчитывали выжить за счет продаж танков «Леклерк» и «Леопард 2» за рубеж. Но не сложилось. Танки нового производства покупали неохотно.

К тому же, отмечает Виктор Мураховский, первый опыт боевого применения танков «Леопард 2А4» турецкой армией в Сирии оказался неудачным. Всего за сутки боев с курдами в районе города Эль-Баб было уничтожено 10 танков, причем старыми советскими ПТУР «Фагот» и гранатометами РПГ-7. Воевавшие в Йемене войска ОАЭ предусмотрительно не выводили свои танки «Леклерк» на поле боя, эта машина в итоге сохранила боевую «девственность».

Для сокращения издержек при модернизации существующих танков в 2015 году было сформировано совместное немецко-французское предприятие Krauss-Maffei Wegmann и Nexter Defense Systems - KNDS Group, которое в 2018 году представило концепт «единого европейского танка» - гибрид башни «Леклерк» на шасси «Леопард 2». У специалистов он вызвал лишь понимающие ухмылки в адрес пиар-службы KNDS Group.

Поскольку сложившаяся ситуация грозила банкротством производителям танков в Германии и Франции, правительства решили в 2019 году запустить совместную программу разработки основного боевого танка нового поколения.

«Это не первый «подход к снаряду» по созданию единого танка. Напомню, что в конце 1950-х годов Франция и ФРГ выработали единые тактико-технические требования к основному боевому танку, пытались организовать совместную разработку и производство. Затея провалилась»,

- напомнил Виктор Мураховский.

По словам эксперта, сейчас иного варианта, кроме совместной работы, не предвидится. Потенциальный объем совместных закупок ФРГ и Францией нового поколения ОБТ вряд ли превысит 500 единиц, к тому же, эта перспектива отнесена на период после 2035 года.

«Повторю - 20 мая 2020 года германская компания Rheinmetall, входящая в консорциум по созданию MGCS, сообщила о получении первичного финансирования для «определения системной архитектуры нового образца», на что отводится 18 месяцев. Расшифрую: пока военными ведомствами двух стран не выработаны единые тактико-технические требования к будущему ОБТ. Соответственно, не определена принципиальная компоновка танка и конфигурация его основных систем, обеспечивающих огневую мощь, защищенность, подвижность, командую управляемость («сетецентричность»). Собственно, не определено даже соотношение между этими ключевыми боевыми свойствами. Возможно, эти проблемы через полтора года будут решены, и мы увидим очередной макет «перспективного танка». Возможно, напечатанный на 3D принтере. С виртуальным осмотром боевого отделения и расстрелом врагов через очки дополненной реальности», - заключил Виктор Мураховский.

Михаил Ходаренок