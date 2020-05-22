Уникальный орден: Путин наградил Шойгу в день рождения

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Министр обороны Сергей Шойгу был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В настоящее время о награждении других лиц военной версией высшей степени этого ордена неизвестно. 21 мая глава российского военного ведомства отмечает 65-летие.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сам указ о награждении не опубликовали, поэтому конкретные причины, по которым главу военного ведомства удостоили высокой награды, неизвестны. Военнослужащие награждаются орденом «За заслуги перед Отечеством» с мечами за отличия в боевых действиях.

Знак ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени представляет собой равноконечный крест. Он покрыт рубиновой эмалью. На лицевой стороне ордена изображен герб России. Знак носится на плечевой ленте, проходящей через правое плечо. В медальоне звезды ордена обозначен его девиз «Польза, честь и слава».

На данный момент неизвестно о награждении других лиц военной версией высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством».

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне - Республика Тыва). В 1977 году Сергей Шойгу окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". С 1991 по 1994 годы он занимал пост председателя Государственного комитета России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

После этого до 2012 года Шойгу возглавлял МЧС России, а с 11 мая того же года был губернатором Московской области. 6 ноября 2012 года его назначили министром обороны России. Шойгу - генерал армии, Герой Российской Федерации и кандидат экономических наук.

Глава военного ведомства награжден орденом Александра Невского и орденом Почета. В 1999 году указом действовавшего тогда президента Бориса Ельцина ему присвоили звание Героя России - «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях».

В 2005 году Шойгу, который на тот момент занимал пост главы МЧС, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В подписанном президентом России указе отмечалось, что его наградили «за большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Через пять лет бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд».

Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени у главы военного ведомства нет, поэтому он не входит в число полных кавалеров ордена.

В 2014 году Шойгу появился на параде Победы с орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Эта награда вручается за «исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Такой орден положено вручать за отличие в боевых действия, как указано в его статуте.

Этот орден учредили в 1998 году (аналогичная награда существовала в Российской империи). С того момента его кавалерами стали всего 16 человек, среди которых 14 россиян, а также президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и президент Азербайджана в 1993-2003 годы Гейдар Алиев.

При этом до 2014 года с военной разновидностью ордена никто на публике не появлялся, публичных указов о вручении этой награды не было.

В марте 2015 года на портале госзакупок опубликовали контракт, согласно которому управделами президента заказало изготовление ордена Святого апостола Андрея Первозванного с изображением мечей за 1,04 млн руб. Контракт был заключен с единственным поставщиком - ярославской «дочкой» управления, ФГУП «Центр «Русские ремесла». В заказ были включены 400 орденов Дружбы и другие госнаграды на общую сумму 11,5 млн руб.

Кристина Сизова