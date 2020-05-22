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ЦАМТО

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" вышел в море для прохождения завершающего этапа госиспытаний

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Многоцелевой фрегат "Адмирал "Касатонов"
Многоцелевой фрегат "Адмирал "Касатонов".
Источник изображения: © EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

ЦАМТО, 21 мая. Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел из Балтийска в море для прохождения завершающего этапа государственных испытаний.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности проверят работоспособность вооружения фрегата, выполнят ряд противолодочных задач во взаимодействии с корветами проекта 20380 "Стойкий" и "Стерегущий". В море экипажи на практике отработают ведение боевых действий тактической группой кораблей против подводной лодки условного противника с применением противолодочного оружия и средств противоторпедной защиты.

В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Справочно:

"Адмирал Касатонов" – второй фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков" – один из самых современных кораблей ВМФ России – был включен в состав Северного флота в июле 2018 года.

Корабли проекта 22350 строятся с применением технологии "стелс", они предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Корабли несут на борту противолодочный вертолет Ка-27, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-192
Адмирал Горшков
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
22350
БФ
Калибр КР
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