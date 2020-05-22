Northrop Grumman предложит Норвегии БЛА MQ-4C "Тритон" для мониторинга района Крайнего Севера

ЦАМТО, 21 мая. Компания Northrop Grumman объявила о планах направить в Норвегию высотный БЛА большой продолжительности полета (класс HALE) MQ-4C "Тритон" для оценки его использования совместно с самолетами БПА P-8A "Посейдон".

Как сообщает Navalnews.com, с учетом стратегически важного географического положения Норвегии, БЛА класса HALE могут предоставить Осло необходимый инструментарий для наблюдения за обширными морскими районами на Крайнем Севере в качестве члена НАТО и важного союзника США.

Высотный БЛА большой продолжительности полета MQ-4C "Тритон" представляет собой морскую версию разработанного Northrop Grumman БЛА RQ-4 "Глобал Хок". Он предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки. Размах крыла БЛА – 39,9 м (130,9 футов), длина – 14,5 м (47,6 футов), максимальная взлетная масса – 14628 кг, масса внутренней полезной нагрузки – 1252 кг, масса полезной нагрузки на внешней подвеске – 1089 кг. Перегоночная дальность – 8200 морских миль, радиус действия – около 2000 морских миль, высота полета – более 17,2 км, максимальная скорость – 331 узел, продолжительность полета – более 24 ч.

Американская программа "Морское наблюдение на больших территориях" (Broad Area Maritime Surveillance – BAMS) предусматривает совместное использование БЛА MQ-4C "Тритон" с самолетами базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон" (Норвегия приобрела пять таких самолетов).