Источник: гендиректор ПАО "Туполев" в ближайшие дни покинет свой пост

Собеседник агентства не уточнил, с чем связаны кадровые перестановки и кто сменит Александра Конюхова

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов, занимающий эту должность с лета 2016 года, покинет свой пост. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Гендиректор ПАО "Туполев" в ближайшие дни уйдет с занимаемой должности", - сообщил собеседник агентства.

Источник не уточнил, с чем связаны кадровые перестановки и кто сменит Конюхова на должности главы "Туполева".

В пресс-службах Объединенной авиастроительной корпорации и ПАО "Туполев" не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Конюхов стал гендиректором "Туполева" в июне 2016 года. До этого он занимал должность первого заместителя гендиректора по программам компании "Сухой", руководил перспективным направлением беспилотной авиации. В 2009-2010 годах работал заместителем гендиректора по материально-техническому обеспечению корпорации "МиГ". До этого возглавлял дирекцию программы истребителя Су-35 в компании "Сухой".

ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") разрабатывает перспективный стратегический ракетоносец ПАК ДА (изделие 80), ведет программу модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 до уровня Ту-160М и Ту-22М3М соответственно, а также занимается ремонтом строевых Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. Также в "Туполеве" производят специализированные машины на базе пассажирских машин семейства Ту-204/214, а также разрабатывают средний транспортный самолет.