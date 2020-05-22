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Интерфакс-АВН

Представитель НАТО сообщила о сопровождении самолетов ВКС РФ над Черным морем истребителями трех стран НАТО

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МиГ-21 румынских ВВС
МиГ-21 ВВС Румынии в аэропорту Бакэу (Румыния).
Источник изображения: www.airplane-pictures.net

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Самолеты трех стран НАТО поднимались на сопровождение самолетов ВКС России над Черным морем, сообщила в четверг в своем твиттере представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Самолеты ВВС Румынии, Болгарии и Турции поднимались на этой неделе, когда российские самолеты приблизились к воздушному пространству НАТО", - написала она.

Лунгеску привела данные штаба верховного главного командования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, согласно которым самолеты воздушного патрулирования НАТО из Румынии, Болгарии и Турции были подняты во вторник ввиду "российской активности близ воздушного пространства НАТО".

Первоначально два истребителя МиГ-21 ВВС Румынии поднимались на сопровождение двух российских бомбардировщиков Ту-22 и двух истребителей Су-27, которые двигались в направлении воздушного пространства Румынии.

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Страны
Болгария
Россия
Румыния
Турция
Продукция
МиГ-21
Су-27
Ту-22
Проекты
NATO
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