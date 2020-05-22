Войти
WarSpot

Японская армия меняет стрелковое оружие

281
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Японская армия не меняла стрелковое оружие более тридцати лет. Вчера, 20 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что Силы самообороны Японии официально объявили о выборе нового оружия и провели демонстрацию новых моделей винтовки и пистолета.

Вместо винтовки Type 89 (принята на вооружение в 1989 году) солдаты получат Type 20 — Howa 5.56 от компании Howa Machinery. В финальном отборе эта модель выиграла у SCAR-L производства FN HERSTAL и HK416 от HECKLER & KOCH.

Новая винтовка японской армии

Вместо используемого сейчас пистолета SIG 220 производства компании MinebeaMitsumi (принят на вооружение в 1982 году) армия вооружится Heckler & Koch SFP9 с УСМ ударникового типа (также известен как VP9). Этот пистолет конкурировал с Glock 17 и BERETTA APX.

Новый пистолет японской армии

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
Beretta
FN Herstal
Glock GmbH
Heckler & Koch
Похожие новости
20.05.2020
Презентация новой автоматической винтовки типа 20 и пистолета для Сил самообороны Японии
09.01.2020
Французы выбрали Glock
23.01.2017
Пистолет P320 для любой руки
05.01.2017
Потерянный автомат и пистолетное безумие
24.05.2013
Армия США отменила тендер на поставку новых автоматов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 10:10
  • 17
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 22.05 10:09
  • 5
«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?
  • 22.05 02:12
  • 16
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.05 02:07
  • 10
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 22.05 01:49
  • 21
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 22.05 01:49
  • 33
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 22.05 01:23
  • 62
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 21.05 23:57
  • 3
Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать
  • 21.05 23:32
  • 1
СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая
  • 21.05 23:23
  • 4
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 21.05 22:41
  • 2
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 21:57
  • 5
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 21:55
  • 54
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 19:25
  • 4
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 19:02
  • 14
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара