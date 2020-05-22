Японская армия меняет стрелковое оружие

Японская армия не меняла стрелковое оружие более тридцати лет. Вчера, 20 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что Силы самообороны Японии официально объявили о выборе нового оружия и провели демонстрацию новых моделей винтовки и пистолета.

Вместо винтовки Type 89 (принята на вооружение в 1989 году) солдаты получат Type 20 — Howa 5.56 от компании Howa Machinery. В финальном отборе эта модель выиграла у SCAR-L производства FN HERSTAL и HK416 от HECKLER & KOCH.

Новая винтовка японской армии

Вместо используемого сейчас пистолета SIG 220 производства компании MinebeaMitsumi (принят на вооружение в 1982 году) армия вооружится Heckler & Koch SFP9 с УСМ ударникового типа (также известен как VP9). Этот пистолет конкурировал с Glock 17 и BERETTA APX.

Новый пистолет японской армии