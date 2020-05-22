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Российская газета

Фрегат "Адмирал Головко" спустят на воду 22 мая

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Источник изображения: Северная верфь

Третий корабль проекта 22350, фрегат "Адмирал Головко" спустят на воду 22 мая.

- Мероприятие пройдет в ограниченном режиме из-за карантина. Среди почетных гостей ожидается главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, - сообщили FlotProm в пресс-службе "Северной верфи".

"Адмирал Головко" станет первым фрегатом серии с полностью российской силовой установкой. Газотурбинные двигатели для него изготовило НПО "Сатурн", в феврале стало известно об испытаниях редуктора на базе ПАО "Звезда". Фрегат планируется передать военным до конца 2021 года.

Корабли проекта 22350 предназначены для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Для снижения заметности сплошная надстройка фрегата выполнена из композитных материалов, физические поля корабля минимизированы.

Главным вооружением "Адмирала Головко" является универсальная пусковая установка на 16 ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Противовоздушную оборону обеспечивают 32 ракеты комплекса "Полимент-Редут" и две артустановки "Палаш". От подводных лодок корабль защищает комплекс "Пакет-НК" с 12 торпедами.

На "Северной верфи" строятся еще три фрегата проекта 22350.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Сатурн НПО
Северная верфь
Проекты
22350
Калибр КР
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