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Российская газета

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" вышел в Балтику на госиспытания

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел из Балтийска в море для прохождения завершающего этапа государственных испытаний.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В апреле фрегат завершил испытания на Северном флоте, в Белом и Баренцевом морях, после чего совершил переход в главную базу Балтийского флота - Балтийск.

В морских полигонах на Балтике экипаж фрегата совместно с представителями завода проверит работоспособность вооружения корабля в море. Противолодочное оружие и средства противоторпедной защиты будут проверяться в ходе отработки на практике боевых действий, которые поведет тактическая группа кораблей против подводной лодки условного противника. Для проведения этой части испытаний будут задействованы также корветы Балтийского флота "Стойкий" и "Стерегущий".

"Адмирал флота Касатонов" - второй российский фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта - "Адмирал Горшков", один из самых современных кораблей ВМФ России, вошел в состав Северного флота в июле 2018 года.

Справка "РГ"

Фрегаты проекта 22350, созданные с применением технологии "стелс", предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подлодок противника, отражения атак средств воздушного нападения.

Вооружение - 130-мм артиллерийская установка А-192, ЗРК "Редут", пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-192
Адмирал Горшков
Ка-27
П-800 Оникс
Проекты
20380 Корвет-1
22350
БФ
Калибр КР
СФ
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