Большой день награждений

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди награжденных - официальный представитель МИД Мария Захарова, полпред РФ при ООН Василий Небензя, а также альтист и дирижер Юрий Башмет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Аветисян удостоены орденов Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу, указано в документе.

Также Путин поздравил министра обороны, Героя РФ Сергея Шойгу с 65-летием. Глава государства наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет. Народные артисты РФ Борис Щербаков и кинооператор-постановщик Владимир Климов, а также гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов награждены орденами Почета.