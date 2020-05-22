Войти
Военно-промышленный курьер

США держит дамоклов меч над Китаем , вооружая Тавань

346
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Соединённые Штаты предприняли очередной шаг в сторону дальнейшего обострения отношений с Китаем. Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 18 тяжёлых торпед МК-48 за 180 миллионов долларов.

Официальный Вашингтон назвал предстоящую поставку ударного вооружения взаимовыгодной сделкой, передаёт France-Presse.

«Эта продажа отвечает интересам США в области национальной экономики и безопасности, поддерживая продолжающиеся усилия получателя (Тайваня) по модернизации своих вооружённых сил и поддержанию надёжного оборонительного потенциала», - говорится в заявлении Госдепа.

Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории и отвергает любые попытки Соединённых Штатов выступить в роли гаранта безопасности сепаратистского режима на острове.

Поставка противокорабельных торпед «поможет улучшить безопасность получателя и поможет ему в поддержании политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе», добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется что торпеды МК-48, которые могут быть запущены с подводной лодки, будут поставлены из имеющихся запасов ВМС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Mk.48
Похожие новости
18.03.2019
Торпеды Великого соседа
03.07.2017
Уведомления о поставках партии американского вооружения Тайваню
20.05.2014
Американские системы вооружений, которых должен бояться Китай ("The National Interest", США)
29.03.2007
Тайвань потратил более 200 млн. дол. на модернизацию истребителей "Цзинго"
27.03.2007
Всемирная гонка вооружений вернулась
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 10:10
  • 17
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 22.05 10:09
  • 5
«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?
  • 22.05 02:12
  • 16
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.05 02:07
  • 10
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 22.05 01:49
  • 21
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 22.05 01:49
  • 33
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 22.05 01:23
  • 62
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 21.05 23:57
  • 3
Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать
  • 21.05 23:32
  • 1
СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая
  • 21.05 23:23
  • 4
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 21.05 22:41
  • 2
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 21:57
  • 5
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 21:55
  • 54
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 19:25
  • 4
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 19:02
  • 14
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара