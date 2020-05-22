США держит дамоклов меч над Китаем , вооружая Тавань

Соединённые Штаты предприняли очередной шаг в сторону дальнейшего обострения отношений с Китаем. Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 18 тяжёлых торпед МК-48 за 180 миллионов долларов.

Официальный Вашингтон назвал предстоящую поставку ударного вооружения взаимовыгодной сделкой, передаёт France-Presse.

«Эта продажа отвечает интересам США в области национальной экономики и безопасности, поддерживая продолжающиеся усилия получателя (Тайваня) по модернизации своих вооружённых сил и поддержанию надёжного оборонительного потенциала», - говорится в заявлении Госдепа.

Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории и отвергает любые попытки Соединённых Штатов выступить в роли гаранта безопасности сепаратистского режима на острове.

Поставка противокорабельных торпед «поможет улучшить безопасность получателя и поможет ему в поддержании политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе», добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется что торпеды МК-48, которые могут быть запущены с подводной лодки, будут поставлены из имеющихся запасов ВМС США.